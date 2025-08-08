Στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά έχουν σπεύσει ισχιυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής (φωτογραφία αρχείου)

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Καραβάδο στην Κεφαλονιά. Ωστόσο οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, καθώς γίνονται αναζωπυρώσεις και το μέτωπο οδηγείται σε νέες κατευθύνσεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9.30 ενώ κοντά βρίσκονται οικισμοί. Για το λόγο αυτό προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμειές προκειμένου να απομακρυνθούν απ’ αυτές και να κατευθυνθούν προς Αργοστόλι.

https://www.huffingtonpost.gr/kinonia/talaiporia-gia-chiliades-epivates-sta-limania-apo-to-apagoreftiko-apoplou-logo-ischyron-anemon-kai-se-synagermo-i-chora-gia-foties

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καραβάδος της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμειές απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται πως για σήμερα η ΓΓ Πολιτικής έχει εκδόσει προειδοποίηση για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και η Πυροσβεστική έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.