Σε θρίλερ μετατράπηκε πτήση από την Κέρκυρα προς την Τσεχία, όταν το αεροσκάφος της Smartwings παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα κατά την απογείωσή του.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι επιβάτες άκουσαν δυνατούς θορύβους και παρατήρησαν φλόγες να εκτοξεύονται από τη δεξιά τουρμπίνα, προκαλώντας συναγερμό και ανησυχία.

Για λόγους ασφαλείας, οι πιλότοι αποφάσισαν να παραμείνουν στον αέρα πραγματοποιώντας κύκλους πάνω από τη νότια Κέρκυρα ώστε να μειωθεί η ποσότητα καυσίμου. Στη συνέχεια, το αεροσκάφος κατευθύνθηκε στο αεροδρόμιο του Ακτίου, όπου προσγειώθηκε αναγκαστικά με ασφάλεια.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί και όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

Δείτε το βίντεο στην ιστοσελίδα KerkyraSimera