Το βράδυ του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου, έκλεψε τις εντυπώσεις στον ετήσιο χορό των Αμερικανών Πεζοναυτών που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.

Η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών έλαμπε μέσα στο μαύρο maxi φόρεμά της, ένα ολόλαμπρο κομψοτέχνημα κεντημένο στο χέρι με χιλιάδες παγιέτες που αντανακλούσαν το φως σε κάθε της κίνηση.

Το φόρεμα σε εφαρμοστή γραμμή αγκάλιαζε διακριτικά τη σιλουέτα της, ενώ οι πανύψηλες γόβες πρόσθεταν ύψος και δυναμισμό στην ήδη επιβλητική της παρουσία.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Το look ολοκλήρωναν τα λαμπερά, κυματιστά μαλλιά της που έπεφταν χαλαρά στους ώμους, καθώς και ένα διακριτικό αλλά εντυπωσιακό μακιγιάζ, που τόνιζε τα χαρακτηριστικά της και ανέδειξε τη φυσική της λάμψη.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έφτασε στον χώρο γύρω στις 7:00 μ.μ., συνοδευόμενη από μέλη της Αμερικανικής Πρεσβείας. Με ευγένεια και αυτοπεποίθηση, χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους, απαντώντας με ένα ζεστό χαμόγελο στους χαιρετισμούς υποδοχής:

«Ευχαριστώ, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ», είπε χαρακτηριστικά, κερδίζοντας αμέσως τη συμπάθεια του κοινού.

Η δεξίωση για τον εορτασμό της 250ής επετείου από την ίδρυση του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ περιλάμβανε κοκτέιλ, δείπνο και χορό, με την επίσημη διπλωματική εθιμοτυπία να τηρείται απαρέγκλιτα. Παρόντες ήταν αξιωματούχοι της Πρεσβείας και εκπρόσωποι της δημόσιας ζωής, οι οποίοι δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους για την κομψότητα και τη φινέτσα της Αμερικανίδας διπλωμάτη.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Στην εκδήλωση είχαν προσκληθεί περίπου 300 άτομα, στην πλειοψηφία τους εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως επίσης επιχειρηματίες και πολιτικοί.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν γνωστοί επιχειρηματίες όπως ο Νίκος Τσάκος με την σύζυγό του Σήλια Κριθαριώτη, ο Αλέξανδρος Εξάρχου με τη σύζυγό του Ελένη Βρεττού, ο Τζων Χριστοδούλου και ο Ελληνοαμερικανός Έρικ Βασιλάτος από το Σικάγο, με το ιδιωτικό αεροσκάφος του οποίου ταξίδεψε η πρέσβης στην Αθήνα. Εκεί ήταν επίσης ο δικηγόρος και πρώην Πρόξενος της Ελλάδας στο Μονακό Πέτρος Μαχάς.

Από τον πολιτικό χώρο το παρών έδωσαν ο Νίκος Δένδιας, ο Βασίλης Κικίλιας και ο Χάρης Θεοχάρης.

Συμμετείχα σήμερα σε εορταστική εκδήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.



Στο πλαίσιο της εκδήλωσης συνομίλησα με την κυρία Kimberly Guilfoyle @kimguilfoyle, η οποία αναλαμβάνει, επισήμως, τις…

Με μεγάλη χαρά παρευρέθηκα στην πρώτη δεξίωση που παρέθεσε η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle @USAmbassadorGR επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών. Εν όψει της προσεχούς τελετής επίδοσης διαπιστευτηρίων της… pic.twitter.com/Ir8ewoV8kQ — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) November 1, 2025

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της Kimberly Guilfoyle στην Ελλάδα έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, οπότε και θα επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, σε ειδική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

