Η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ξεκίνησε δυναμικά τη θητεία της στην Ελλάδα, με ένα γεμάτο πρόγραμμα από την πρώτη κιόλας ημέρα της άφιξής της, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025.

Η Αμερικανή διπλωμάτης διοργάνωσε επίσημη δεξίωση στο ξενοδοχείο Grand Hyatt της Αθήνας, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Στην εκδήλωση είχαν προσκληθεί περίπου 300 άτομα, στην πλειοψηφία τους εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως επίσης επιχειρηματίες και πολιτικοί.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν γνωστοί επιχειρηματίες όπως ο Νίκος Τσάκος με την σύζυγό του Σήλια Κριθαριώτη, ο Αλέξανδρος Εξάρχου με τη σύζυγό του Ελένη Βρεττού, ο Τζων Χριστοδούλου και ο Ελληνοαμερικανός Έρικ Βασιλάτος από το Σικάγο, με το ιδιωτικό αεροσκάφος του οποίου ταξίδεψε η πρέσβης στην Αθήνα. Εκεί ήταν επίσης ο δικηγόρος και πρώην Πρόξενος της Ελλάδας στο Μονακό Πέτρος Μαχάς.

Από τον πολιτικό χώρο το παρών έδωσαν ο Νίκος Δένδιας, ο Βασίλης Κικίλιας και ο Χάρης Θεοχάρης.

Με μεγάλη χαρά παρευρέθηκα στην πρώτη δεξίωση που παρέθεσε η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle @USAmbassadorGR επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών. Εν όψει της προσεχούς τελετής επίδοσης διαπιστευτηρίων της… pic.twitter.com/Ir8ewoV8kQ — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) November 1, 2025

Συμμετείχα σήμερα σε εορταστική εκδήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.



Στο πλαίσιο της εκδήλωσης συνομίλησα με την κυρία Kimberly Guilfoyle @kimguilfoyle, η οποία αναλαμβάνει, επισήμως, τις… pic.twitter.com/J6DLW3XbQF — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 1, 2025

Η λαμπερή βραδιά, για την οποία απαιτούνταν επίσημο ένδυμα, ξεκίνησε στις 19:00 με κοκτέιλ υποδοχής, ακολούθησε η τελετή και επίσημο δείπνο, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με χορό από τις 22:00 έως τα μεσάνυχτα. Η δεξίωση αποτέλεσε την πρώτη δημόσια εμφάνιση της Γκιλφόιλ ως πρέσβειρας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περιόδου στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Η Αμερικανή πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με ανάρτησή της στο Χ εξέφρασε την τιμή της για την άφιξή της στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα και οι ΗΠΑ μοιράζονται έναν αδιαίρετο δεσμό. «Μαζί, θα ενισχύσουμε τη συμμαχία μας και θα την ανυψώσουμε σε νέα ύψη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Γεια σας, Ελλάδα! Hello, Greece! What an incredible honor to arrive in Athens today — my first day serving as U.S. Ambassador to the Hellenic Republic. The United States and Greece share an unbreakable bond. Together, we will strengthen this alliance and elevate our partnership… pic.twitter.com/mK9fFJMuHA — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 1, 2025

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα, στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα δώσουν το «παρών» ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

