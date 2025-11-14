Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συμπληρώνει το Σάββατο δύο εβδομάδες παραμονής της στην Αθήνα, διάστημα κατά το οποίο ακολούθησε ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα, έχοντας διαρκώς στο πλευρό της την ομάδα της.

Έχοντας φτάσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Γκίλφοϊλ συνοδεύεται από τη γραμματέα της και ακόμη περισσότερους συνεργάτες. Μαζί της ταξίδεψε επίσης ο γιος της, Ρόναν, καθώς και ο προσωπικός της στιλίστας, Fancy James, ο οποίος θα βρίσκεται κοντά της τουλάχιστον για το πρώτο καιρό της παραμονής της.

Οι σχεδόν δύο εβδομάδες της στην Αθήνα περιλάμβαναν τα πάντα: από δεξιώσεις προς τιμήν των ΗΠΑ, εκδηλώσεις υποδοχής, συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό μέχρι τη συμμετοχή της στο ενεργειακό φόρουμ που συγκέντρωσε για δύο ημέρες την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στην ελληνική πρωτεύουσα. Το γεγονός αυτό ανέδειξε την προεργασία που είχε γίνει από πλευράς της πριν ακόμη φτάσει στη χώρα.

Παράλληλα, το πρόγραμμά της περιελάμβανε πολλές ακόμη εθιμοτυπικές συναντήσεις και μια πρώτη επαφή με την ελληνική πραγματικότητα.

Εκείνες τις ημέρες, ο Fancy James, ως προσωπικός συνεργάτης ο οποίος δεν εμπλέκεται στο έργο της πρεσβείας και με έναν χαρακτήρα πιο εξωστρεφή λόγω της φύσης της δουλειάς του, φαίνεται να απολαμβάνει τόσο τη συνεργασία του με την πρέσβη όσο και τη διαμονή του στην Αθήνα. Τη συνοδεύει σε ορισμένες από τις δραστηριότητές της και ανεβάζει στιγμιότυπα από αυτές στα κοινωνικά δίκτυα.

Ήδη έχει εξερευνήσει μόνος του διάφορα στέκια της πόλης, όπως ένα γνωστό εστιατόριο στους Αμπελοκήπους, το οποίο δείχνει να αγαπά ιδιαίτερα, αλλά και το κλειστό κλαμπ του πρώην Χίλτον. Μάλιστα, πριν λίγες ημέρες πήγε τη νέα πρέσβη στο αγαπημένο του στέκι στους Αμπελοκήπους, ανεβάζοντας σχετικές αναρτήσεις από την όμορφη βραδιά.

Τις τελευταίες ώρες ο Fancy James συνέχισε να δημοσιεύει περιεχόμενο, αυτή τη φορά τόσο από την κατάθεση στεφανιού στο Γουδί από την Αμερικανίδα πρέσβη όσο και από τον αγώνα που παρακολούθησαν στο ΣΕΦ.