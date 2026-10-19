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Ομόφωνα αθώος κρίθηκε από το Δικαστήριο των Ιωαννίνων ο πατέρας Αντώνιος, καθώς και οι συγκατηγορούμενοί του, παιδαγωγοί και υπεύθυνοι των δομών της «Κιβωτού του Κόσμου» στην Πωγωνιανή και την Κόνιτσα. Η ακροαματική διαδικασία διήρκεσε δέκα συνεδριάσεις, με το δικαστήριο να καταλήγει σε ομόφωνη αθωωτική απόφαση για τους κατηγορουμένους.

Είχαν κατηγορηθεί για σωματικές βλάβες, παράνομη κατακράτηση, παράνομη βία και απειλές σε βάρος φιλοξενούμενων παιδιών. Ιδιαίτερη έμφαση στην απόφαση έδωσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες δεν αποδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης.

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Ο πατέρας Αντώνιος, εμφανώς συγκινημένος μετά την ανακοίνωση της απόφασης, έκανε λόγο για δικαίωση, υπογραμμίζοντας ότι η μεγαλύτερη ικανοποίησή του αφορά το έργο της Κιβωτού του Κόσμου. Όπως ανέφερε, η απόφαση αποτελεί δικαίωση για τους ανθρώπους που εργάστηκαν και στήριξαν τη δομή επί σειρά ετών, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχουν και άλλες δικαστικές υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο συνήγορος υπεράσπισης Δημήτρης Δήμος σημείωσε ότι, έπειτα από την εξέταση της υπόθεσης στο ακροατήριο, οι κατηγορίες δεν αποδείχθηκαν. Χαρακτήρισε την απόφαση σημαντική και υποστήριξε ότι η λειτουργία των δομών κατά την επίμαχη περίοδο αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Από την πλευρά της, η Χριστίνα Μάστορα, συνήγορος του πατέρα Αντωνίου και των παιδαγωγών, έκανε λόγο για ουσιαστική δικαίωση, τονίζοντας ότι η κρίση του δικαστηρίου βασίστηκε στα αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας και όχι στις εντυπώσεις που, όπως ανέφερε, είχαν δημιουργηθεί από τη δημοσιότητα της υπόθεσης.

Ο Γεώργιος Γεωργίου, επίσης συνήγορος υπεράσπισης, υπογράμμισε ότι οι κατηγορούμενοι αντιμετώπισαν επί τέσσερα χρόνια τη δημόσια καταδίκη πριν ακόμη δικαστούν, όπως είπε, και ζήτησε να δοθεί αντίστοιχη δημοσιότητα στην ομόφωνη αθωωτική απόφαση.

Πηγή: epiruspost.gr