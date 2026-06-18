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Τον δρόμο για το εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων παίρνει η υπόθεση για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, με το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών να παραπέμπει σε δίκη τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και έναν πρώην υπάλληλο της οργάνωσης για σειρά κακουργηματικών πράξεων.

Με το υπ’ αριθμ. 2293/2026 βούλευμά του, το δικαστικό συμβούλιο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και έκρινε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι πρέπει να λογοδοτήσουν στο ακροατήριο, κατά περίπτωση, για απιστία κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, υπεξαίρεση, ηθική αυτουργία, συνέργεια και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Παράλληλα, αποφάσισε να διατηρηθεί σε ισχύ η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα που έχει επιβληθεί στον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα.

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Οικονομικά της Κιβωτού: Στις 200.000 ευρώ η ζημία σύμφωνα με το βούλευμα



Στο παραπεμπτικό βούλευμα, οι δικαστές αποδίδουν στον ιδρυτή της Κιβωτού κεντρικό ρόλο στις πράξεις που ερευνώνται, χαρακτηρίζοντάς τον «ιθύνοντα νου» πίσω από τις ενέργειες της τότε διοίκησης. Όπως αναφέρεται, «με πειθώ και φορτικότητα προκάλεσε την απόφαση» της συγκατηγορούμενής του συζύγου του, η οποία ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμη εκπρόσωπος της οργάνωσης φέρεται να προχώρησε σε ενέργειες που «προκάλεσαν εν γνώσει τους βέβαιες ζημιές στην περιουσία του οργανισμού».

Κατά την κρίση των δικαστών, μέρος αυτής της ζημίας συνδέεται με τη διάθεση χρημάτων της Κιβωτού για εργασίες σε ακίνητο ιδιοκτησίας του πατέρα Αντώνιου, καθώς και με τη μισθοδοσία εργαζομένου που φέρεται να απασχολούνταν στη συντήρησή του. Στην ίδια υπόθεση περιλαμβάνονται και πληρωμές προς συγκατηγορούμενό τους και υπάλληλο της ΜΚΟ, ο οποίος, σύμφωνα με το βούλευμα, δεν παρείχε υπηρεσίες αντίστοιχης αξίας. Η συνολική ζημία από τις συγκεκριμένες πράξεις υπολογίζεται σε περίπου 200.000 ευρώ.

Το βούλευμα αναφέρεται ακόμη σε παράνομη ιδιοποίηση περίπου 100.000 ευρώ που προέρχονταν από δωρεές προς την Κιβωτό και είχαν εμπιστευθεί στην πρεσβυτέρα λόγω της ιδιότητάς της ως διαχειρίστριας ξένης περιουσίας. Κατά τους δικαστές, τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν «για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους αλλά και των μελών της οικογένειάς τους», ενώ ακόμη 100.000 ευρώ φέρεται να συνδέονται με αγοραπωλησίες ακινήτων από τον πατέρα Αντώνιο.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στα ευρήματα που αφορούν τραπεζική θυρίδα της Κιβωτού στην Αθήνα. Σύμφωνα με το βούλευμα, η πρεσβυτέρα «αφαίρεσε άγνωστο αριθμό μετρητών χρημάτων και τιμαλφών ιδιοκτησίας της Κιβωτού του Κόσμου», τα οποία τοποθέτησε σε τσάντα και χάρτινη σακούλα «καθ’ υπόδειξη του πατέρα Αντώνιου». Τα συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως σημειώνεται, δεν παραδόθηκαν ποτέ στη νέα προσωρινή διοίκηση.

Παράλληλα, οι δικαστές περιγράφουν και την υπόθεση περιουσιακών στοιχείων της οργάνωσης συνολικής αξίας περίπου 305.000 ευρώ, τα οποία φέρεται να «παρακρατήθηκαν παράνομα» και να αποκρύφθηκαν «εντός κρύπτης» σε διαμέρισμα που βρισκόταν στο ίδιο κτίριο με την τότε κατοικία των δύο κατηγορουμένων. Κατά το βούλευμα, επρόκειτο για χώρο που «μόνο εκείνη γνώριζε και μόνο εκείνη είχε πρόσβαση».

Στο εδώλιο θα εξεταστεί και η κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, με τη δικογραφία να αναφέρεται σε ποσά που φέρεται να ανέρχονται σε περίπου 225.000 ευρώ.