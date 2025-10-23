Για την κακοκαιρία που επηρεάζει αρκετές περιοχές της χώρας, αλλά και για το πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού μέχρι και την 28η Οκτωβρίου, μίλησε ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, στη σημερινή του πρόγνωση.

«Έχουμε σε εξέλιξη ένα κύμα κακοκαιρίας, το οποίο μέχρι στιγμής έχει εκτονώσει το μεγαλύτερο μέρος της έντασής του στη δυτική Ελλάδα, κυρίως στη δυτική ηπειρωτική χώρα και στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Εκεί έχουν καταγραφεί ποσότητες βροχής που φτάνουν τους 40 με 70 τόνους νερού ανά στρέμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τις επόμενες ώρες οι πυρήνες των καταιγίδων θα κινηθούν ανατολικά και βορειοανατολικά, επηρεάζοντας και πάλι κυρίως παραθαλάσσιες περιοχές. Στα δυτικά και νότια παράλια αναμένονται νέα φαινόμενα μέσα στις επόμενες 3 με 6 ώρες, ενώ προς το απόγευμα η κακοκαιρία θα περιοριστεί στα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου, οδηγώντας σε σταδιακή βελτίωση του καιρού.

«Καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου»

Όπως ανέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, το λεγόμενο «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» θα διατηρηθεί έως περίπου το μεσημέρι της Δευτέρας, παραμονή της 28ης Οκτωβρίου. Από εκεί και πέρα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, καθώς αναμένεται η έλευση νέου κύματος κακοκαιρίας.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Για την Αττική, ο μετεωρολόγος επεσήμανε ότι το μέτωπο της κακοκαιρίας φαίνεται να «σπάει» στον ηπειρωτικό κορμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα για κάποιες μεμονωμένες μπόρες, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες και γύρω από θαλάσσιες – παραθαλάσσιες περιοχές. Προς το απόγευμα, ο καιρός θα ανοίξει, με διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, πιθανές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, με τον υδράργυρο να αγγίζει επίσης τους 23 βαθμούς στο κέντρο της πόλης.

Η εξέλιξη των φαινομένων τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, αναμένεται καιρός τύπου «Π». Φαινόμενα θα εκδηλωθούν στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα βόρεια – βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις.

Το Σάββατο η αστάθεια θα περιοριστεί στο βόρειο και βορειοδυτικό τμήμα, με κάποιες πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στη βορειοηπειρωτική χώρα. Παρόμοια θα είναι η εικόνα και την Κυριακή, με μεμονωμένα φαινόμενα στη βορειοδυτική Ελλάδα.

Τη Δευτέρα, το νέο κύμα κακοκαιρίας θα κινηθεί από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά από το μεσημέρι και μετά. Παρ’ όλα αυτά, οι μαθητικές παρελάσεις στις περισσότερες περιοχές δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Την Τρίτη, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, η κακοκαιρία θα έχει πλέον περάσει και ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εκτίμησε ότι η περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου θα πραγματοποιηθεί η στρατιωτική παρέλαση, δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα από τις καιρικές συνθήκες.