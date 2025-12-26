Το βράδυ της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου σημειώθηκε σοβαρή καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο Kanetsu της Ιαπωνίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο και να τραυματιστούν 26 ακόμη.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media καταγράφεται μία μεγάλη έκρηξη, η οποία ακολουθείται από πυρκαγιά και πυκνά μαύρα σύννεφα καπνού που υψώνονται στον ουρανό.

Οι αρχές έσπευσαν άμεσα στο σημείο για την παροχή βοήθειας και τον έλεγχο της κατάστασης.

Το συμβάν έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό κομφούζιο και μεγάλη ανησυχία, ενώ οι λόγοι της σύγκρουσης διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

JUST IN: Over 50 vehicles involved in major crash on Japan’s Kanetsu Expressway in Minakami, Gunma Prefecture, at least 1 killed and 26 injured https://t.co/shdXoYrLWM pic.twitter.com/fB8qlP9jin — Rapid Report (@RapidReport2025) December 26, 2025