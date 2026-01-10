Στοιχεία, που θα τους βοηθήσουν να ταυτοποιήσουν τον δράστη ή τους δράστες, που τοποθέτησαν τα ξημερώματα τού Σαββάτου εμπρηστικούς μηχανισμούς με γκαζάκια σε δύο σημείο, στον Κολωνό, αναζητούν οι αστυνομικοί.

Οι εμπρηστές τοποθέτησαν έναν μηχανισμό στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Καλλονής και έναν δεύτερο στην είσοδο ισόγειας αποθήκης στη διασταύρωση της Αλικαρνασσού με την οδό Άργους.

Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ θεωρούν ότι πίσω από τις επιθέσεις υπάρχει ένα οπαδικό κίνητρο, καθώς στην πολυκατοικία είναι το πατρικό σπίτι ενός οργανωμένου οπαδού, ο οποίος έχει συλληφθεί κατά το παρελθόν για ληστείες και είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ στην αποθήκη είχε το ίδιο άτομο το δίκυκλό του. Φαίνεται πως οι δράστες αγνοούσαν πως ο “στόχος” τους δεν μένει με τους γονείς του, αλλά σε άλλο διαμέρισμα λίγα μέτρα πιο μακριά.