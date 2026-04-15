Η ευρωπαϊκή εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας για online πλατφόρμες είναι τεχνικά έτοιμη και σύντομα θα διατεθεί προς χρήση στους ευρωπαίους πολίτες, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο πλαίσιο κοινής δήλωσης με την εκτελεστική αντιπρόεδρο Χένα Βίρκουνεν. Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους η ανάπτυξη της εφαρμογής θα μοιάζει με το ψηφιακό πιστοποιητικό που χρησιμοποιήθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας COVID. Ωστόσο κατά τη συνέντευξη Τύπου δεν διευκρινίστηκε πότε ακριβώς θα τεθεί σε εφαρμογή.

Όπως υπογράμμισε, η εφαρμογή θα «λειτουργεί σε οποιαδήποτε συσκευή, είναι ανοιχτού κώδικα και πλήρως ανώνυμη», χαρακτηρίζοντάς την «δωρεάν και εύχρηστη λύση που μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά από επιβλαβές και παράνομο περιεχόμενο». Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς τις πλατφόρμες: «Έχουμε μηδενική ανοχή για εταιρείες που δεν σέβονται τα δικαιώματα των παιδιών», προσθέτοντας ότι η Επιτροπή «προχωρά με πλήρη ταχύτητα και αποφασιστικότητα στην επιβολή των ευρωπαϊκών κανόνων, καθιστώντας τις πλατφόρμες υπόλογες».

Advertisement

Advertisement

✅ Fully open source pic.twitter.com/EUqHlA3ts0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2026

«Η εφαρμογή δίνει σε γονείς και εκπαιδευτικούς ένα ισχυρό εργαλείο προστασίας των παιδιών. Η ΕΕ θα έχει μηδενική ανοχή σε εταιρείες που δεν σέβονται τα δικαιώματά τους», σημείωσε η Χένα Βίρκουνεν, προσθέτοντας ότι θα δημιουργηθεί ευρωπαϊκός μηχανισμός συντονισμού για την επαλήθευση ηλικίας στα εθνικά συστήματα.

Η νέα εφαρμογή θα επιτρέπει στους χρήστες να αποδεικνύουν την ηλικία τους κατά την πρόσβαση σε online υπηρεσίες με τρόπο ανάλογο με τον έλεγχο ταυτότητας για την αγορά αλκοόλ σε φυσικά καταστήματα. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η λύση είναι φιλική προς τον χρήστη, λειτουργεί σε όλες τις συσκευές και βασίζεται σε αυστηρά πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων: η επαλήθευση γίνεται χωρίς αποκάλυψη άλλων στοιχείων ταυτότητας και χωρίς δυνατότητα παρακολούθησης.

Η φον ντερ Λάιεν συνέκρινε την ανάπτυξη της εφαρμογής με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID, το οποίο όπως υπενθύμισε υιοθετήθηκε σε 78 χώρες και συνέβαλε στην ασφαλή επανεκκίνηση των μετακινήσεων. «Τώρα αξιοποιούμε αυτό το μοντέλο για την επαλήθευση ηλικίας», σημείωσε.

Με ένα απλό σκανάρισμα, οι πολίτες μπορούσαν να ταξιδεύουν, να επιβιβάζονται σε αεροπλάνα ή να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις. Συνολικά, 78 χώρες σε τέσσερις ηπείρους υιοθέτησαν το σύστημα, καθιστώντας το ένα από τα πιο επιτυχημένα ψηφιακά εργαλεία της ΕΕ.

«Ακριβώς σε αυτό το πρότυπο βασίζεται και η νέα εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας, η οποία υιοθετεί την ίδια αρχιτεκτονική και τις ίδιες βασικές αρχές.

Advertisement

Κατεβάζετε την εφαρμογή και τη ρυθμίζετε χρησιμοποιώντας το διαβατήριο ή την ταυτότητά σας. Στη συνέχεια, αποδεικνύετε την ηλικία σας κατά την πρόσβαση σε online υπηρεσίες. Δεύτερον, η εφαρμογή πληροί τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων παγκοσμίως. Οι χρήστες αποδεικνύουν την ηλικία τους χωρίς να αποκαλύπτουν κανένα άλλο προσωπικό στοιχείο. Με απλά λόγια, είναι πλήρως ανώνυμη: οι χρήστες δεν μπορούν να εντοπιστούν» δήλωσε η φον ν τερ Λάιεν.

Η εφαρμογή θα είναι ανοιχτού κώδικα, επιτρέποντας όχι μόνο στα κράτη-μέλη αλλά και σε ιδιωτικές εταιρείες να αξιοποιήσουν το μοντέλο για την ανάπτυξη δικών τους λύσεων. Όπως διευκρίνισε η Βίρκουνεν, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ευρωπαϊκό «blueprint», υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα ίδια αυστηρά πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων και η τεχνική συμβατότητα σε επίπεδο ΕΕ.

«Το σημαντικότερο είναι ότι οι online πλατφόρμες μπορούν εύκολα να βασιστούν σε αυτήν την εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας. Δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες. Η Ευρώπη προσφέρει μια δωρεάν και εύχρηστη λύση που μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά από επιβλαβές και παράνομο περιεχόμενο» σημείωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Advertisement

Η πρωτοβουλία έρχεται ως απάντηση σε μια «εξαιρετικά ανησυχητική» κατάσταση για τα παιδιά στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η πρόεδρος της Κομισιόν ένα στα έξι παιδιά υφίσταται διαδικτυακό εκφοβισμό, ενώ ένα στα οκτώ συμμετέχει σε αυτόν. Παράλληλα, η υπερβολική χρήση οθονών έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, περιορίζοντας τον χρόνο για φυσική δραστηριότητα και κοινωνική επαφή.

Την ίδια ώρα, οι πλατφόρμες χρησιμοποιούν εθιστικά χαρακτηριστικά, όπως η ατέρμονη κύλιση (infinite scroll), τα σύντομα βίντεο και το έντονα προσωποποιημένο περιεχόμενο, που αυξάνουν τον χρόνο έκθεσης και μειώνουν τη διάρκεια προσοχής των παιδιών, ενισχύοντας τον κίνδυνο επαφής με επιβλαβές ή παράνομο υλικό, αλλά και με διαδικτυακούς θηρευτές.

Από την πλευρά της, η Βίρκουνεν έδωσε έμφαση στην αυστηρή επιβολή του Digital Services Act, σημειώνοντας ότι η ΕΕ έχει ήδη κινηθεί δυναμικά κατά πλατφορμών που δεν συμμορφώνονται.

Advertisement

Όπως ανέφερε, έχουν ληφθεί πρωτοφανή μέτρα κατά του TikTok για τον «εθιστικό σχεδιασμό» του (infinite scroll, autoplay, συνεχείς ειδοποιήσεις και προσωποποιημένοι αλγόριθμοι), ενώ αντίστοιχες ενέργειες βρίσκονται σε εξέλιξη και κατά των Facebook, Instagram και Snapchat. Παράλληλα, η Επιτροπή έχει κινηθεί και κατά τεσσάρων πλατφορμών πορνογραφικού περιεχομένου λόγω έλλειψης αξιόπιστης επαλήθευσης ηλικίας.

Η εφαρμογή βασίζεται σε τεχνολογία «zero knowledge proof», επιτρέποντας την επιβεβαίωση της ηλικίας χωρίς αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων ή σάρωση εγγράφων και προσώπου, ενώ θα μπορεί να ενσωματωθεί στα εθνικά ψηφιακά πορτοφόλια.

Σε επίπεδο εφαρμογής, επτά χώρες Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος και Ιρλανδία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και σχεδιάζουν την ενσωμάτωσή της, ενώ η Επιτροπή καλεί περισσότερα κράτη και τον ιδιωτικό τομέα να ακολουθήσουν.

Advertisement

Παράλληλα, προχωρά η δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού συντονισμού για την πιστοποίηση των εθνικών λύσεων και τη διασφάλιση ενιαίας εφαρμογής σε όλη την ΕΕ. «Χρειαζόμαστε μία ευρωπαϊκή λύση, όχι 27 διαφορετικές», υπογράμμισε η Βίρκουνεν.

Advertisement

Το μήνυμα από τις Βρυξέλλες είναι σαφές: η προστασία των παιδιών τίθεται πάνω από τα εμπορικά συμφέροντα, με την ΕΕ να συνδυάζει τεχνολογικά εργαλεία και αυστηρή ρύθμιση για να επιβάλει νέους κανόνες στο ψηφιακό περιβάλλον.