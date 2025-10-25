Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στον «Ερυθρό Σταυρό» η 40χρονη Λιθουανή που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 50χρονο σύντροφό της μέσα στο σπίτι τους στο Κορωπί, μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους, 3,5 μηνών και 4 ετών.

Σημειώνεται πως χτυπήματα βρέθηκαν και στον 4χρονο γιο.

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας είναι ο 50χρονος μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο Εισαγγελέας. O δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο.

Την υπόθεση θα χειριστεί ανακριτής, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες για την απολογία του ο κατηγορούμενος. Σημειώνεται πως είχε συλληφθεί ξανά για οικογενειακή βία.