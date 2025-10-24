Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας είναι ο 50χρονος άντρας που ξυλοκόπησε βάναυσα την 40χρονη σύζυγο του , στο Κορωπί, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο Εισαγγελέας.

Ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς χτύπησε ένα από τα παιδιά του. Ενώπιον του Εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο.

Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες για την απολογία του ο κατηγορούμενος.

Η γυναίκα, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και φέρει σοβαρά τραύματα από την άγρια επίθεση που δέχτηκε από τον 50χρονο, μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους.

