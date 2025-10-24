Η απορία του 4χρονου παιδιού, η μητέρα του οποίου έπεσε θύμα άγριας επίθεσης και απίστευτου μένους από τον σύζυγό της, σόκαραν τον αστυνομικό που βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας στο Κορωπί, αλλά φαίνεται πως ήταν και καθοριστικές στην σύλληψη του 50χρονου δράστη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σπίτι του ζευγαριού στο Κορωπί, προσπάθησαν να εκμαιεύσουν πληροφορίες από το μικρό παιδί, το οποίο εμφανώς τρομοκρατημένο ρωτούσε επίμονα έναν αστυνομικό, τον λόγο για τον οποίο ο μπαμπάς του χτύπησε την μητέρα του.

Πιο συγκεκριμένα, «με παιδικά λόγια», όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός, ο 4χρονος του είπε «ο μπαμπάς χτυπούσε την μαμά και η μαμά είναι κάτω με κλειστά τα ματάκια της». Όπως περιέγραψε ο Σταύρος Μπαλάσκας, ειδικός αναλυτής αστυνομικών θεμάτων, ο αστυνομικός θύμωσε ιδιαίτερα εκείνη την στιγμή, ωστόσο συγκράτησε τον εκνευρισμό του, επέδειξε ψυχραιμία, πλησίασε τον πατέρα του μικρού και του πέρασε άμεσα χειροπέδες.

Το χρονικό της υπόθεσης στο Κορωπί

Το απόγευμα της Πέμπτης (23/10), το τηλεφωνικό κέντρο της ΕΛ.ΑΣ δέχθηκε κλήση από 50χρονο άνδρα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι μόλις μπήκε στο σπίτι του στο Κορωπί βρήκε την σύντροφό του αιμόφυρτη, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο από την πρώτη στιγμή αστυνομικοί από την ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς και από την Άμεση Δράση.

Οι αστυνομικοί ακούγοντας τις αντιφάσεις στην εκδοχή του, αμφισβήτησαν από την πρώτη στιγμή τα λεγόμενά του. Επιπλέον, ο 4χρονος γιος της οικογένειας επιβεβαίωσε στους αστυνομικούς τι είχε πραγματικά συμβεί, αποκαλύπτοντας ότι ο πατέρας του είχε επιτεθεί στη μητέρα του με γροθιές στο κεφάλι, ενώ τα παιδιά ήταν παρόντα στον χώρο.

Μετά τη σύλληψή του, ο 50χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κορωπίου, όπου και κρατείται, ενώ σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία.

Η 40χρονη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Η κατάσταση της υγείας της παραμένει κρίσιμη. Κατά πληροφορίες, ο 50χρονος είχε συλληφθεί το 2023 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 40χρονης.

Τα πρώτα λόγια του 50χρονου στους αστυνομικούς

Ο 50χρονος από την πρώτη στιγμή προσπαθούσε να πείσει τους αστυνομικούς ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το περιστατικό, μπαίνοντας μάλιστα στον ρόλο του θύματος και όχι του θύτη.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης της επίθεσης φαίνεται να είπε στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σπίτι του στο Κορωπί τα εξής: «Η γυναίκα μου είναι πολύ όμορφη, την ζηλεύουν όλοι στην γειτονιά. Μπορεί να μπήκε στο σπίτι κάποια γειτόνισσα και να την χτύπησε. Δεν ξέρω τι συνέβη, εγώ δεν έχω καμία σχέση».

Παράλληλα, η σύντροφος του 50χρονου φαίνεται πως δεν είχε προλάβει να αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τους υπόλοιπους κατοίκους στην γειτονιά. Μάλιστα, ορισμένοι από τους κατοίκους δηλώνουν ότι τους φάνηκε περίεργη η στάση της κατά την τελευταία εβδομάδα, καθώς η 40χρονη προσπαθούσε να τους προσεγγίσει και όπως τονίζουν έμοιαζε λες και ήθελε να τους πει κάτι.

