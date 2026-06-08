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Καθοριστική ήταν η συμβολή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Ακύλα» στον εντοπισμό σημαντικής ποσότητας κοκαΐνης και στη σύλληψη ενός 45χρονου άνδρα στη Θεσσαλονίκη.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του δήμου Θέρμης, όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του αλλοδαπού για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο του υπόπτου, ο «Ακύλας» εντόπισε καλά κρυμμένες σε πλάτη καθίσματος 39 συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 383,1 γραμμαρίων.

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Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει:

Συνελήφθη προχθές (6 Ιουνίου 2026) το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, ένας αλλοδαπός άνδρας, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και σε όχημα που οδηγούσε, με τη συνδρομή και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Ακύλα» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, βρέθηκαν καλά κρυμμένες στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού και κατασχέθηκαν 39 συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 383,1 γραμμαρίων.

Πηγή: ΕΛΑΣ

Επίσης από την οικία του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 7 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 4,9 γραμμαρίων, 3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 3,8 γραμμαρίων και το χρηματικό ποσό των 14.520 ευρώ.

Το όχημα που χρησιμοποιούσε κατασχέθηκε, καθώς και 2 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.