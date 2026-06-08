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Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα (8/6) στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της Λεωφόρου Στρατού, πάνω από πρατήριο καυσίμων. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με πέντε οχήματα και 15 πυροσβέστες να συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, χρησιμοποιήθηκε ειδικό γερανοφόρο όχημα για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων που βρίσκονταν στο μπαλκόνι του διαμερίσματος.

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Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχισαν το έργο της κατάσβεσης και του ελέγχου του χώρου. Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά διερευνώνται.

(Με πληροφορίες από statusfm)