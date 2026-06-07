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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας. Λίγο αργότερα φωτιά ξέσπασε και σε αγροτική έκταση στα Φάρσαλα, συγκεκριμένα στην περιοχή Καλλιθέα. Μετά τις 4 το μεσημέρι η φωτιά στη Φθιώτιδα οριοθετήθηκε.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Φθιώτιδα επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

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Στα Φάρσαλα επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ με 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη.