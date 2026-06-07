Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας. Λίγο αργότερα φωτιά ξέσπασε και σε αγροτική έκταση στα Φάρσαλα, συγκεκριμένα στην περιοχή Καλλιθέα. Μετά τις 4 το μεσημέρι η φωτιά στη Φθιώτιδα οριοθετήθηκε.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Φθιώτιδα επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 7, 2026
Στα Φάρσαλα επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ με 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη.