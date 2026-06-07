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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας. Λίγο αργότερα φωτιά ξέσπασε και σε αγροτική έκταση στα Φάρσαλα, συγκεκριμένα στην περιοχή Καλλιθέα. Μετά τις 4 το μεσημέρι η φωτιά στη Φθιώτιδα οριοθετήθηκε.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Φθιώτιδα επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

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#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. June 7, 2026

Στα Φάρσαλα επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ με 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλλιθέα Φαρσάλων. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 7, 2026