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Συνελήφθη 65χρονος που αποπλάνησε 12χρονο αγόρι στην Λοκρίδα, στην Φθιώτιδα.

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα, όταν ο 65χρονος φέρεται να προσέγγισε τον ανήλικο και εκμεταλλευόμενος τη γνωριμία τους, τον παρέσυρε στο όχημά του λέγοντας πως θα τον γυρίσει σπίτι του, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

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Στη συνέχεια τον οδήγησε σε ερημικό μέρος, κλείδωσε την πόρτα και τον ανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Ο 65χρονος οδηγήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στον ανακριτή για κύρια ανάκριση και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.