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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Ιουνίου στον παράδρομο Θερμοπυλών – Αγίας Τριάδας, σε σημείο όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες καθαρισμού και κοπής χόρτων.

Υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, επιβατικό αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φορτηγό όχημα που εκτελούσε τις συγκεκριμένες εργασίες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο οδηγός του ΙΧ.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, μετά το δυστύχημα διακόπηκε η κυκλοφορία στο σημείο και κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οχήματα της Πυροσβεστικής προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απεγκλωβισμός του οδηγού.

Ωστόσο, για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά. Οι διασώστες τον απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Λαμίας.