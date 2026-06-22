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Σκηνές χάους σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι στον Χολαργό, με πρωταγωνιστή έναν 55χρονο που προκάλεσε καραμπόλα, εγκατέλειψε το σημείο και επιχείρησε να διαφύγει μπαίνοντας σε ένα λεωφορείο.

Σύλληψη 55χρονου οδηγού μετά από καραμπόλα στη Μεσογείων

Το τροχαίο σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκε λίγο πριν από τις 21:30 στη Λεωφόρο Μεσογείων 258, με αστυνομικούς του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αττικής να τον εντοπίζουν και να προχωρούν στη σύλληψή του. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 55χρονος οδηγούσε χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου ξεκίνησε την τρελή πορεία του, πέφτοντας πάνω στα παρκαρισμένα οχήματα και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Πηγή: EUROKINISSI

Από τα θραύσματα που εκτοξεύτηκαν τραυματίστηκε και γυναίκα που περίμενε ταξί στην άκρη του δρόμου. Μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, έχοντας ελαφρά τραύματα.

Αφού το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε, ο οδηγός και ο συνοδηγός του, κατέβηκαν από το όχημα και επιχείρησαν να επιβιβαστούν σε λεωφορείο, λες και δεν έγινε τίποτα. Περαστικοί ξεκίνησαν να τους κυνηγούν και εν τέλει τους ακινητοποίησαν, πριν απομακρυνθούν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ εξετάζονται όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.