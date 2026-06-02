Καραμπόλα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου, στην πόλη Αντίμπ της Γαλλίας, όταν μία νταλίκα έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με τουλάχιστον 23 αυτοκίνητα. Από τη σύγκρουση έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 37 άτομα, μεταξύ των οποίων και 3 αστυνομικοί.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του bfmtv, ένας οδηγός νταλίκας φέρεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και να προκάλεσε το τροχαίο. Οι Αρχές συνέλαβαν τον οδηγό στο σημείο της καραμπόλας.
Πολλά οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού για όσους παραμένουν παγιδευμένοι στα οχήματά τους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο θύμα.
Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 18 οχήματα, ασθενοφόρα και δυνάμεις της Αστυνομίας.
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Γαλλία: Τρομακτική καραμπόλα – Οδηγός νταλίκας κοιμήθηκε στο τιμόνι και συγκρούστηκε με 23 αυτοκίνητα (Εικόνες)
Καραμπόλα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου, στην πόλη Αντίμπ της Γαλλίας, όταν μία νταλίκα έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με τουλάχιστον 23 αυτοκίνητα. Από τη σύγκρουση έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 37 άτομα, μεταξύ των οποίων και 3 αστυνομικοί.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του bfmtv, ένας οδηγός νταλίκας φέρεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και να προκάλεσε το τροχαίο. Οι Αρχές συνέλαβαν τον οδηγό στο σημείο της καραμπόλας.
Πολλά οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού για όσους παραμένουν παγιδευμένοι στα οχήματά τους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο θύμα.
Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 18 οχήματα, ασθενοφόρα και δυνάμεις της Αστυνομίας.