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Καραμπόλα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου, στην πόλη Αντίμπ της Γαλλίας, όταν μία νταλίκα έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με τουλάχιστον 23 αυτοκίνητα. Από τη σύγκρουση έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 37 άτομα, μεταξύ των οποίων και 3 αστυνομικοί.

Accident très très grave à Antibes 02/06/2026 #accident



Vérifier si vous avez pas de famille ou amis dans ce grave accident @Ad_Vitam44_ @oiseaux_papa @lrestistant73 @AvocatduPeuple pic.twitter.com/By1UnDWeoA Advertisement Advertisement June 2, 2026

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του bfmtv, ένας οδηγός νταλίκας φέρεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και να προκάλεσε το τροχαίο. Οι Αρχές συνέλαβαν τον οδηγό στο σημείο της καραμπόλας.

Πολλά οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού για όσους παραμένουν παγιδευμένοι στα οχήματά τους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο θύμα.

⚠️ Un spectaculaire carambolage mettant en cause un poids lourd et 23 véhicules s’est produit vers 14h sur la route de Grasse au niveau du rond-point Weisweiller au nord d’#antibes



🚒 Les secours sont sur place.

Selon un premier bilan on dénombrerait 8 blessés légers.

À… pic.twitter.com/fazIF9KjOe — Antibes JLP (@antibes_jlp) June 2, 2026

Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 18 οχήματα, ασθενοφόρα και δυνάμεις της Αστυνομίας.