Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, που επιχειρούν στο σημείο.

Advertisement

Advertisement

Από αέρος, το έργο της κατάσβεσης ενισχύουν πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας διαδοχικές ρίψεις νερού με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς.

Η πυρκαγιά καίει γεωργικές εκτάσεις, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, σε μικρή απόσταση από το πύρινο μέτωπο βρίσκεται και δασική έκταση.