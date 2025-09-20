Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) ο ιδιοκτήτης της μάντρας από το Τσοτύλι Κοζάνης, καθώς η έκρηξη που σημειώθηκε, από πυρομαχικό του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό δύο εργαζομένων.

Μάλιστα, ο 54χρονος πολυτραυματίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, με την κατάσταση της υγείας του να μην έχει σταθεροποιηθεί ακόμα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ακρωτηριάστηκε το αριστερό του χέρι, ενώ υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο στο δεξί του πόδι, χωρίς ωστόσο να απαιτείται και εκεί ακρωτηρισμός.

Ο 54χρονος φέρει εγκαύματα σχεδόν σε όλο του το σώμα, σε ποσοστό που αγγίζει το 60% και έχει γίνει ήδη συνεννόηση με τη μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, όπου θα μεταφερθεί μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας του.

Να σημειωθεί ότι σε βάρος του ιδιοκτήτη της μάντρας, που συνελήφθη χθες, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί όπλων, έκρηξη, βαριά σωματική βλάβη και παράβαση της εργατικής νομοθεσίας.