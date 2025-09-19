Νέα τροπή λαμβάνουν οι έρευνες σχετικά με την έκρηξη που έγινε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής σε μάντρα με χωματουργικά μηχανήματα στο Τσοτύλι στην Κοζάνη. Η έκρηξη είχε σαν αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 54χρονου και τον ελαφρύτερο ενός 45χρονου και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες προήλθε από βλήμα Β’ Παγκοσμίου πολέμου.

Οι αστυνομικοί αργά το απόγευμα εντόπισαν θραύσματα πυρομαχικών στο σημείο έκρηξης.

Advertisement

Advertisement

Ενημερώθηκε αμέσως το αρμόδιο τμήμα του Στρατού και οι πυροτεχνουργοί που έφθασαν στο σημείο μετά από έρευνα διαπίστωσαν ότι η έκρηξη προήλθε από οβίδα του Β Παγκοσμίου πολέμου την οποία φαίνεται ότι οι δύο τραυματίες υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες επιχείρησαν να επεξεργαστούν.



Να σημειώσουμε ότι ο ένας εκ των δύο τραυματιών μεταφέρθηκε εσπευσμένα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,

Από τις 5 το απόγευμα ο 54χρονος βρίσκεται στο χειρουργικό τραπέζι, με αγγειοχειρουργούς και ορθοπεδικούς να έχουν ήδη προβεί στον ακρωτηριασμό του ενός χεριού του και να εξετάζουν αν θα ακρωτηριάσουν το πόδι του κάτω από το γόνατο, το οποίο έχει υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά.

Ο άτυχος άνδρας φέρει ανοιχτό κάταγμα και στο άλλο πόδι ενώ έχει υποστεί εγκαύματα στο 60% του σώματός του.