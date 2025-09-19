Έκρηξη σημειώθηκε στις 11:30 ώρα της Παρασκευής (19/9), σε μάντρα με οικοδομικά υλικά στην περιοχή Τσοτύλι, στην Κοζάνη. Αποτέλεσμα αυτής, ήταν ο τραυματισμός 2 ατόμων, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η έκρηξη φέρεται να προήλθε από φιάλη οξυγόνου. Ωστόσο, από τις έρευνες που διεξάγει η αστυνομία στον τόπο του ατυχήματος, διαπιστώνεται ότι οι φιάλες είναι άθικτες και διερευνάται το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή αερίου από το ειδικό λάστιχο της οξυγονοκόλλησης, με αποτέλεσμα να προκληθεί η έκρηξη.

Στο σημείο έσπευσαν η πυροσβεστική, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο «Μαμάτσειο» Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης.

Ο 54χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά έχει ακρωτηριαστεί στο χέρι και το πόδι. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του από τους γιατρούς στο ΤΕΠ του νοσοκομείου της πόλης, ο πολυτραυματίας, διασωληνωμένος, μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιππόκρατειο στη Θεσσαλονίκη. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.