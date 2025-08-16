Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη την Παρασκευή (15/8) στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του δήμου Αποκόρωνα στα Χανιά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μία 45χρονη γυναίκα από την Βουλγαρία μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων φέροντας τραύμα από μαχαίρι στο στήθος.

Advertisement

Advertisement

Άμεσα οι γιατροί την εισήγαγαν στο χειρουργείο όπου και υπεβλήθη σε επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Την ίδια ώρα, για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές που διαπίστωσαν πως πρόκειται για θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες όλα συνέβησαν όταν η 45χρονη με τον 56χρονο σύντροφό της και οι δύο από την Βουλγαρία καβγάδιζαν έντονα στο σπίτι τους. Σε κάποια στιγμή ο 56χρονος άρχισε να την χτυπάει και όταν η γυναίκα προσπάθησε να ξεφύγει από τα χέρια του, εκείνος πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και την κάρφωσε στο στήθος.

Ο 56χρονος συνελήφθη ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: cretapost