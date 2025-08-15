Μεγαλώνει ο προβληματισμός για το νέο κύμα αφίξεων παράνομων μεταναστών στην Κρήτη, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα ξημερώματα της Παρασκευής εντοπίστηκε μια ομάδα όχι στα νότια αλλά στα βόρεια του νησιού.

Συγκεκριμένα, περίπου 50 άτομα εντοπίστηκαν σε σκάφος στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κρήτης και Σαντορίνης και μεταφέρονται στο Ηράκλειο.

Στο μεταξύ, δύο αλλοδαποί, 28 και 18 ετών, υπήκοοι Σουδάν, συνελήφθησαν την Πέμπτη από στελέχη του Λιμενικού Σώματος στο Ηράκλειο, κατηγορούμενοι για διακίνηση μεταναστών, έπειτα από τα δύο περιστατικά εντοπισμού συνολικά 102 ατόμων στις ακτές της νότιας πλευράς του νησιού.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, στους Καλούς Λιμένες εντοπίστηκαν 29 αλλοδαποί (23 άνδρες, 2 γυναίκες και 4 ανήλικοι), οι οποίοι δήλωσαν ότι είχαν ξεκινήσει το βράδυ της 11ης Αυγούστου από το Τομπρούκ της Λιβύης, πληρώνοντας 4.800 λίρες Σουδάν ή 15.000 δηνάρια Λιβύης για τη μεταφορά τους. Κατά την προανακριτική διαδικασία, οι υπόλοιποι αναγνώρισαν έναν 28χρονο ως τον διακινητή τους.

Λίγες ώρες αργότερα, στην παραλία του Λέντα στον Δήμο Γόρτυνας, εντοπίστηκαν ακόμη 73 αλλοδαποί (60 άνδρες και 13 ανήλικοι) που είχαν αποπλεύσει το βράδυ της 12ης Αυγούστου επίσης από το Τομπρούκ, καταβάλλοντας το ποσό των 200.000 γκινέ Αιγύπτου. Στην περίπτωση αυτή, διακινητής φέρεται να ήταν ένας 18χρονος, ο οποίος επίσης συνελήφθη.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι λέμβοι που μετέφεραν τους μετανάστες καταστράφηκαν, ενώ η προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Ηρακλείου. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης εισόδου και έκθεση.

Πηγή: cretalive.gr