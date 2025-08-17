Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το τροχαίο στο Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης, όπου μια 94χρονη γυναίκα χτυπήθηκε σοβαρά από μηχανάκι την Τρίτη 12 Αυγούστου.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η ηλικιωμένη «φέρει κάταγμα στο σβέρκο και στο γόνατο, ενώ έχει υποστεί πολλαπλά σοβαρά τραύματα», διαψεύδοντας έτσι τις φήμες ότι έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο.



«Η κυρία είναι 94 χρόνων και με πολύ φροντίδα και αγάπη από τους οικείους της ήταν υγιής και γερή ώστε να αυτοσυντηρείται και να μπορεί να κάνει την καθημερινή της βόλτα στο τετράγωνο του σπιτιού της, όπου έγινε το συμβάν», αναφέρει η ίδια πηγή.



Η άτυχη γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, φέροντας σοβαρά τραύματα.

