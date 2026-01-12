Τέλος στη δράση μιας ομάδας νεαρών οι οποίοι τους τελευταίους 2 μήνες είχαν κάνει πολλές κλοπές μοτοσικλετών έδωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων Κρήτης.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν, 10 μέλη της συμμορίας ηλικίας από 16 έως 19 ετών (9 Έλληνες και ένας Βούλγαρος) σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας από άτομα που οργανώθηκαν για να διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ΄εξακολούθηση. Από τους 10 οι 7 είναι ανήλικοι και έτσι συνελήφθησαν 9 κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Σύμφωνα με την έρευνα και την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες κατά το χρονικό διάστημα από 18.11.2025 έως 10.01.2026 έχοντας συστήσει εγκληματική ομάδα-συμμορία, με διαρκή δράση και με διαφορετική κατά περίπτωση σύνθεση, νυχτερινές ώρες διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές μοτοσικλετών από διάφορες περιοχές των Χανίων.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδικότερα, αφού εντόπιζαν τα δίκυκλα, κατόπτευαν τους χώρους όπου αυτά φυλάσσονταν και παρακάμπτοντας τα διάφορα μέτρα ασφαλείας που υπήρχαν, τα έκλεβαν.

Στο πλαίσιο αυτό από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων, βραδινές ώρες της 10/1 εντοπίστηκαν 4 εκ των συλληφθέντων τη στιγμή που έκλεβαν μοτοσυκλέτα και συνελήφθησαν, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι.

Όπως προέκυψε από την μέχρι στιγμής διενεργούμενη έρευνα, οι 10 κατηγορούμενοι έκλεψαν 27 μοτοσικλέτες, εκ των οποίων βρέθηκαν οι 25 οι οποίες και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11 κινητά τηλέφωνα, μικροποσότητα κάνναβης και μία μάσκα τύπου «fullface.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

(Με πληροφορίες από flashnews.gr)