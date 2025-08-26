Φαρμακοποιός στην Κρήτη διέθεσε σε οικογένεια σιρόπι για βρέφη το οποίο έχει λήξει εδώ και τέσσερα χρόνια.

Όταν το βρέφος της οικογένειας παρουσίασε πυρετό, η οικογένεια προμηθεύτηκε το φάρμακο από το φαρμακείο. Ωστόσο, όταν γύρισαν σπίτι διαπίστωσαν ότι το σιρόπι είχε λήξει από τον Σεπτέμβριο του 2021.

Advertisement

Advertisement

«Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και ερωτήματα σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται για την τήρηση των κανόνων φύλαξης και διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων» σχολιάζει το Mega.

Σημειώνεται πως ζητείται η διενέργεια ελέγχου στο συγκεκριμένο φαρμακείο, ώστε να διαπιστωθεί αν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες απόσυρσης των ληγμένων σκευασμάτων και να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας.