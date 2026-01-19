Ηλικιωμένος οδηγός στα Καπετανιανά της Κρήτης έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων.

Σύμφωνα με το Cretalive, το συμβάν έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας στον δήμο Γόρτυνας, κοντά στον Αη Γιάννη στα Καπετανιανά, με τον ηλικιωμένο να βρίσκεται νεκρός.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του patris.gr, στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΜΑΚ και της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να ανασύρουν τον 80χρονο, ενώ το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε μετετράπη σε άμορφη μάζα σιδερικών.