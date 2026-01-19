Βίντεο με την στιγμή της σύλληψης του μεθυσμένου οδηγού που σκόρπισε τον τρόμο και κατέληξε… πάνω σε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ μετά από κινηματογραφική καταδίωξη στο Ηράκλειο βλέπει τος φως δημοσιότητας.

Στο βίντεο του Creta24.gr, φαίνονται οι αστυνομικοί να καλούν τον οδηγό να βγει από το όχημά του και στην συνέχεια να τον ακινητοποιούν και να του περνούν χειροπέδες.

Έτρεχε μεθυσμένος

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Κυριακής(18/1) όταν αστυνομικοί της τροχαίας, ζήτησαν από τον 43χρονο οδηγό να σταματήσει, προκειμένου να ελεγχθεί, όμως εκείνος πάτησε… τέρμα το γκάζι και προσπάθησε να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να τον ακολουθούν, με τον 43χρονο οδηγό να συνεχίζει μια τρελή πορεία με επικίνδυνους ελιγμούς, υψηλή ταχύτητα και παραβιάζοντας τα κόκκινα φανάρια μέσα στην πόλη του Ηρακλείου.

Η καταδίωξη των αστυνομικών ήταν κινηματογραφική με τον 43χρονο να πέφτει πάνω σε ένα περιπολικό του ΤΑΕ Ηρακλείου και από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Όπως διαπιστώθηκε ο 43χρονος είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ και δεν είχε ούτε δίπλωμα οδήγησης.

Σε βάρους του επιβλήθηκαν υπέρογκα πρόστιμα, ενώ σήμερα δικάστηκε στο Αυτόφωρο. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 29 μηνών. Μάλιστα, από την ποινή, οι δύο μήνες θα εκτιθούν άμεσα, καθώς η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη.