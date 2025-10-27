Οι αστυνομικές αρχές στην Κρήτη φαίνεται πως δίνουν «μάχη» για να μην ξεσπάσει βεντέτα ανάμεσα στην οικογένεια του 23χρονου δράστη και του 52χρονου θύματος, έπειτα από την εν ψυχρώ δολοφονία του τελευταίο σε γιορτή, μπροστά στα μάτια των έκπληκτων παρευρισκομένων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αστυνομικοί έχουν έρθει ήδη σε επικοινωνία με την οικογένεια του 23χρονου, έχοντας ως στόχο να τον πείσουν να παραδοθεί, κάτι που αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Advertisement

Advertisement

Ο νεαρός δράστης, συγγενής του θύματος, φαίνεται πως είχε «ανοιχτούς λογαριασμούς» με τον 52χρονο, ο οποίος δέχτηκε τρεις σφαίρες, μπροστά στα έκπληκτα μάτια δεκάδων ανθρώπων, ενώ πριν από λίγες μέρες, υπάρχουν πληροφορίες ότι το θύμα σε έναν καυγά χτύπησε τον δράστη.

«Τίποτα δεν μαρτυρούσε ότι θα γίνει φονικό»

Ο γνωστός κρητικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωιδάκης, ο οποίος λίγη ώρα πριν από το έγκλημα βρισκόταν στο σημείο της τραγωδίας και διασκέδαζε τον κόσμο εμφανίστηκε συγκλονισμένος για όσα συνέβησαν.

«Εμείς είχαμε ολοκληρώσει το πρόγραμμά μας, το γλέντι είχε τελειώσει. Η ομάδα των καλλιτεχνών είχαμε φύγει από τον χώρο και ενημερωθήκαμε για το έγκλημα στο δρόμο της επιστροφής μας», ανέφερε σχετικά ο κ. Ζωιδάκης.

«Το κλίμα κατά τη διάρκεια της γιορτής ήταν μία χαρά. Δεν υπήρξε κανένας άσκοπος πυροβολισμός. Κανένας από τους παρευρισκόμενους δεν έριχνε μπαλωθιές όπως διάβασα. Ούτε καν κάποια φασαρία δεν έγινε κατά τη διάρκεια του γλεντιού για να πάρουμε χαμπάρι. Το γλέντι κυλούσε με αρκετό κέφι. Άνθρωποι, οικογένειες και παιδιά χόρευαν και διασκέδαζαν και τίποτε δεν μαρτυρούσε την τραγική αυτή εξέλιξη», πρόσθεσε ο Ν. Ζωιδάκης.

Το χρονικό της τραγωδίας στην Κρήτη

Όλα συνέβησαν αργά το απόγευμα της Κυριακής (26/10) στο χωριό Έλος του δήμου Κισσάμου όπου ήταν σε εξέλιξη η γιορτή Κάστανου. Εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν στη γιορτή όπου χόρευαν και διασκέδαζαν υπό τους ήχους των κρητικών καλλιτεχνών.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα εμφανίστηκε στο σημείο ο δράστης και βγάζοντας το όπλο του πλησιάζει τον 52χρονο. Τον πυροβολεί δύο φορές στο στήθος και φεύγει προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο 52χρονος αιμόφυρτος πέφτει στο πάτωμα με τους διοργανωτές να ειδοποιούν το ΕΚΑΒ.

Advertisement

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου. Οι διασώστες παρέλαβαν τον άτυχο άνδρα και επιχείρησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο Χανίων.

Δυστυχώς όμως, οι γιατροί στο νοσοκομείο διαπίστωσαν πως είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που έσπευσε στην γιορτή Καντάνου και ξεκίνησε τις έρευνες για την υπόθεση με τον δράστη.

Δύσκολες στιγμές για την τοπική κοινωνία

Η κοινωνία του Έλους της Κισσάμου, βρίσκεται σε αμηχανία και με πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο που έχασε, όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ κάτοικοι της περιοχής, ένας άνθρωπος τη ζωή του εν μέσω μάλιστα μίας τοπικής πολιτιστικής και με μεγάλη συμμετοχή ντόπιων και επισκεπτών γιορτής.

Advertisement

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Έλους Νικόλαος Κυριτσάκης με δημόσια ανάρτησή του προς τα μέσα ενημέρωσης τονίζει ότι η περιοχή και η κοινότητα Έλους «εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό περιστατικό που συνέβη στη διάρκεια της φετινής Γιορτής του Κάστανου.

Σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, αυτό που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ είναι ψυχραιμία, νηφαλιότητα και ενότητα. Οφείλουμε όλοι να δείξουμε σεβασμό, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον και να διαφυλάξουμε την κοινωνική μας συνοχή. Το Έλος ήταν και παραμένει ένα φιλήσυχο, φιλόξενο και δεμένο χωριό, με ανθρώπους που πορεύονται με σεβασμό και αλληλεγγύη. Με πίστη στις αξίες μας και αγάπη για τον τόπο μας, θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε το πραγματικό πρόσωπο του Έλους ενωμένο, ήρεμο και περήφανο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροβολισμοί που δέχτηκε το θύμα ήταν σχεδόν εξ επαφής και στο σημείο βρέθηκαν ένα φυσίγγιο και ένας κάλυκας από 22αρι όπλο.

Advertisement

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ, Εφημερίδα Πατρίς)

Advertisement