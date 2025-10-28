Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου στο Έλος Κισσάμου, στα Χανιά, που έγινε το απόγευμα της Κυριακής (26/10). Η ιατροδικαστική έκθεση αποκάλυψε ότι ο άτυχος άνδρας χτυπήθηκε θανάσιμα από σφαίρα στην καρδιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ο 52χρονος από τα Χανιά έφερε δύο διαμπερή τραύματα – ένα στο στέρνο και ένα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού χεριού του. Ωστόσο, το τραύμα που τον σκότωσε ακαριαία ήταν ένα τρίτο, τυφλό πλήγμα στο στήθος, με τη σφαίρα να καταλήγει κατευθείαν στην καρδιά. Ακόμα, ο δράστης πυροβόλησε το θύμα τρεις φορές με πιστόλι διαμετρήματος 22 χιλιοστών και το όπλο εντοπίστηκε πεταμένο στο Ελαφονήσι, σε σημείο το οποίο υπέδειξε ο ίδιος ο 23χρονος μετά τη σύλληψή του.

Οι κατηγορίες σε βάρος του 23χρονου στα Χανιά

Πάντως, ο 23χρονος παραδόθηκε στις Αρχές και οδηγήθηκε την Τρίτη (28/10) ενώπιον της Εισαγγελέως Χανίων, η οποία του απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και παράνομη οπλοχρησία. Η απολογία του αναμένεται να δοθεί το Σάββατο (01/11), καθώς ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία.

Ακόμα, σύμφωνα με το neakriti.gr, ο νεαρός οδηγήθηκε στο δικαστήριο υπό αυστηρή αστυνόμευση, εμφανώς ψυχικά καταβεβλημένος και χωρίς να μιλήσει στους δημοσιογράφους. Η υπόθεση έχει αναστατώσει την τοπική κοινωνία, με τις αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο προκλησης βεντέτας.

«Φοβήθηκα ότι θα με πυροβολούσε πρώτος»

Ο 23χρονος φέρεται να ισχυρίζεται ότι ο καβγάς με τον 52χρονο προήλθε από προσωπικές διαφορές. Χαρακτηριστικά, ο ίδιος είπε: «Φοβήθηκα ότι θα με πυροβολούσε πρώτος». Μάλιστα, υποστήριξε ότι επέστρεψε στο σημείο μετά τον αρχικό διαπληκτισμό επειδή νόμιζε ότι απειλείται η ζωή του.

Το χρονικό του αιματηρού επεισοδίου

Επισημαίνεται ότι το φονικό σημειώθηκε, το απόγευμα της Κυριακής (26/10), λίγο μετά τις 19:00, στο Έλος Κισσάμου, στα Χανιά, όπου είχε προηγηθεί η Γιορτή Καστάνου. Ενώ το γλέντι συνεχιζόταν, ο 23χρονος εμφανίστηκε οπλισμένος και πυροβόλησε τρεις φορές τον 51χρονο, μπροστά σε δεκάδες ανθρώπους.

Ο άνδρας διακομίσθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Χανίων, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ.

Η κηδεία του 51χρονου τελέστηκε στις 15:00 το μεσημέρι της Τρίτης (28/10), στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στα Πλοκαμιανά Κισσάμου. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν σε κλίμα βαθιάς οδύνης τον άτυχο άνδρα, ο οποίος έπεσε νεκρός σε λίγα δευτερόλεπτα από τα πυρά του 23χρονου.