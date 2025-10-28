Την πόρτα του Εισαγγελέα Χανίων πέρασε το μεσημέρι της Τρίτης (28/10), ο 23χρονος άνδρας που κατηγορείται για την δολοφονία του 52χρονου θείου του, το απόγευμα της Κυριακής, στο χωριό Έλος Κισσάμου.

Ο 23χρονος δράστης, που παραδόθηκε χθες στις αρχές κατηγορείται για ανθρωποκτονία και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε λίγο μετά τις 14:00 στα δικαστήρια, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, κουκούλα και ήταν σκυμμένος, δίπλα στους αστυνομικούς, οι οποίοι τον συνόδευαν.

Credits: Zarpanews

Την ίδια στιγμή, οι αρχές εντόπισαν ένα πιστόλι 22 χιλιοστών, με το οποίο ο 23χρονος πυροβόλησε εν ψυχρώ τον θείο του στο «ματωμένο γλέντι» στην Κρήτη, όπλο που θεωρείται το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες το όπλο της δολοφονίας βρέθηκε πεταμένο σε χωράφι στο Ελαφονήσι, σε μακρινή απόσταση από το Έλος.

Προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο

Ο 23χρονος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο (1/11) στις 10:00 το πρωί. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν είναι ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.

Σε δηλώσεις του ο δικηγόρος του 23χρονου Γιώργος Φραντζεσκάκης, ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος «δηλώνει συγκλονισμένος και βαθιά μετανοιωμένος για αυτό το οποίο έχει συμβεί». Παράλληλα ανέφερε ότι ο 23χρονος είναι συνεργάσιμος με τις αρχές και στο πλαίσιο αυτό παραδόθηκε και υπέδειξε που είχε πετάξει το όπλο του μετά το έγκλημα.

(Με πληροφορίες από zarpanews)