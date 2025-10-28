Ξέσπασε το πρωί της Τρίτης η σύζυγος του 52χρονου που έπεσε νεκρός από τον 23χρονο το απόγευμα της Κυριακής (26/10) στο χωριό Έλος στην Κίσσαμο Χανίων, στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια πανηγυριού που μετατράπηκε σε άγριο φονικό.

Η ίδια, μιλώντας στο MEGA, καταφέρθηκε κατά των συγχωριανών της λέγοντας «είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου. Του είχαν βγάλει αυτό το προσωνύμιο (σ.σ: Πάσσαρης), επειδή ήταν οξύθυμος. Όταν τον πείραζες ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο».

«Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν. Υπόβοσκε πάντα ένα μίσος» δήλωσε. Και πρόσθεσε: «Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, τον πρόδωσε το χωριό του. Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν» συμπλήρωσε στο ίδιο πνεύμα.

Σύμφωνα με τη σύζυγο του 52χρονου, πριν από δύο χρόνια μέλη της οικογένειας του δράστη επιτέθηκαν και έσπασαν τα πάντα στο σπίτι της μητέρας του. «Ο σύζυγός μου ήταν αρκετά θυμωμένος μέσα του και μπορεί κάποιες φορές, εάν τον έβλεπε κάπου, θα μπορούσε να του πει κάτι» συνέχισε.

Ενώπιον της Δικαιοσύνης σήμερα ο 23χρονος

Ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Τρίτη (28/10) προκειμένου να λάβει προθεσμία ώστε να απολογηθεί ο 23χρονος δράστης.

Ο συλληφθείς βρίσκεται στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων, όπου και ανακρίνεται από τους αξιωματικούς που χειρίζονται την υπόθεση.

Σε δήλωσή του ένας εκ των συνηγόρων του, είπε ότι ο πελάτης του εμφανίστηκε ενώπιον των αρχών αυτοβούλως, «από την αρχή η πρόθεσή του ήταν να δώσει εξηγήσεις για το πώς φτάσαμε σε αυτό το τραγικό συμβάν. Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος με αυτό που έχει γίνει. Ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα ερχόταν μια μέρα που θα γινόταν κάτι τέτοιο», σημείωσε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος Γιώργος Φραντζεσκάκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος που φέρεται ως δράστης της δολοφονίας του 51χρονου ξαδέλφου του με τρεις σφαίρες, παραδόθηκε χθες στις Αρχές. Εμφανίστηκε συνοδεία του δικηγόρου του στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις σχετικά με το τι όπλισε το χέρι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα της γιορτής, τα δύο ξαδέλφια είχαν έντονη συνομιλία περίπου για δύο λεπτά πριν από το περιστατικό. Οι τόνοι ανέβηκαν, λογομάχησαν, ο 23 χρόνος έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής με τρεις σφαίρες στο στήθος τον 51 χρόνο, ο οποίος έπεσε αιμόφυρτος. Ο δράστης αρχικά τράπηκε σε φυγή.

Ο 23χρονος, συγγενής του θύματος, σύμφωνα με πληροφορίες είχε διαφορές με τον 51χρονο, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι πριν από λίγες ημέρες το θύμα σε ένα καυγά χτύπησε τον δράστη.

Το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε εμπλακεί σε καβγάδες και ξυλοδαρμούς ενώ είχε κατηγορηθεί και για αδεσποτία ζώων.

Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση ο πρόεδρος της Κοινότητας του Έλους Νικόλαος Ι. Κυριτσακης: «Η Κοινότητα Έλους εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό περιστατικό που συνέβη στη διάρκεια της φετινής Γιορτής του Κάστανου. Σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, αυτό που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ είναι ψυχραιμία, νηφαλιότητα και ενότητα. Οφείλουμε όλοι να δείξουμε σεβασμό, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον και να διαφυλάξουμε την κοινωνική μας συνοχή. Το Έλος ήταν και παραμένει ένα φιλήσυχο, φιλόξενο και δεμένο χωριό, με ανθρώπους που πορεύονται με σεβασμό και αλληλεγγύη. Με πίστη στις αξίες μας και αγάπη για τον τόπο μας, θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε το πραγματικό πρόσωπο του Έλους — ενωμένο, ήρεμο και περήφανο».