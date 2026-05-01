Η υποδοχή των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla στην Κρήτη δεν είναι ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Είναι ο πιο πρόσφατος κρίκος σε μια αλυσίδα αποστολών προς τη Γάζα, στις οποίες η Ελλάδα άλλοτε λειτούργησε ως λιμάνι εκκίνησης, άλλοτε ως σημείο αποκλιμάκωσης και άλλοτε ως χώρα που κλήθηκε να ισορροπήσει ανάμεσα στο ανθρωπιστικό αίτημα, τη διεθνή νομιμότητα και τις πιέσεις μιας εύφλεκτης περιοχής.

Η Κρήτη βρέθηκε ξανά στο κέντρο μιας διεθνούς υπόθεσης με φόντο τη Γάζα, μετά την αποβίβαση 176 πολιτών από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες, οι οποίοι συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, οι ακτιβιστές αποβιβάστηκαν το πρωί της Παρασκευής σε λιμένα του Νομού Λασιθίου. Από αυτούς, 31 μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Σητείας για πρώτες βοήθειες, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, από όπου ξεκίνησε σταδιακά η αναχώρησή τους από την Ελλάδα με ευθύνη των αρμόδιων προξενικών αρχών.

Το ΥΠΕΞ ανέφερε ότι τον συντονισμό της επιχείρησης είχε το ίδιο το υπουργείο, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το ΓΕΕΘΑ και την Περιφέρεια Κρήτης. Παράλληλα, υπήρξε επικοινωνία με ξένες διπλωματικές αποστολές και ευρωπαϊκές αρχές, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών φέρεται να συνομίλησε με ομολόγους του, οι οποίοι ευχαρίστησαν την Ελλάδα για την ανάληψη της πρωτοβουλίας.

Η ελληνική πλευρά επέμεινε στο ανθρωπιστικό σκέλος της υπόθεσης. «Υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, η Ελληνική Πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής», ήταν το κεντρικό μήνυμα της ανακοίνωσης.

Η επιχείρηση και η λεπτή γραμμή της Αθήνας

Ο Global Sumud Flotilla είχε ως στόχο να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και να αμφισβητήσει εμπράκτως τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ. Σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία, ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν σκάφη του στολίσκου σε διεθνή ύδατα κοντά στην Ελλάδα, με τους διοργανωτές να κάνουν λόγο για βίαιη επέμβαση και το Ισραήλ να υποστηρίζει ότι ενήργησε για την αποτροπή παραβίασης του αποκλεισμού.

Η Ελλάδα, από την πλευρά της, βρέθηκε σε ρόλο χώρας υποδοχής και διαχείρισης των επιβαινόντων. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Η γεωγραφική θέση της, ανάμεσα στη Δυτική Μεσόγειο, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, την έχει καταστήσει επανειλημμένα κρίσιμο σημείο για αποστολές προς τη Γάζα.

Η σημερινή υπόθεση όμως αποκτά ιδιαίτερο βάρος επειδή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει στο επίκεντρο διεθνών αντιπαραθέσεων, ενώ η ισορροπία ανάμεσα στην παροχή βοήθειας και τις απαιτήσεις ασφαλείας εξακολουθεί να διχάζει κυβερνήσεις, οργανώσεις και διεθνείς θεσμούς.

Το προηγούμενο του 2010: Τα ελληνικά σκάφη στον Στολίσκο της Ελευθερίας

Η πιο γνωστή και τραυματική σελίδα στην ιστορία των στολίσκων για τη Γάζα γράφτηκε στις 31 Μαΐου 2010, όταν ισραηλινοί κομάντος επιβιβάστηκαν σε πλοία του Gaza Freedom Flotilla. Η επιχείρηση κατέληξε σε αιματοχυσία, με νεκρούς ακτιβιστές στο τουρκικό Mavi Marmara και διεθνή κατακραυγή.

Στον ίδιο στολίσκο συμμετείχαν και ελληνικά σκάφη. Μεταξύ αυτών ήταν το «Ελεύθερη Μεσόγειος» και το «Σφενδόνη», που συνδέθηκαν με την ελληνική πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα». Η ελληνική συμμετοχή δεν ήταν περιφερειακή· ήταν οργανικό μέρος μιας διεθνούς καμπάνιας που επιχειρούσε να σπάσει τον αποκλεισμό από τη θάλασσα.

Η υπόθεση του 2010 είχε σοβαρές διπλωματικές συνέπειες. Επιδείνωσε δραματικά τις σχέσεις Ισραήλ – Τουρκίας, προκάλεσε αντιδράσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και έφερε στο προσκήνιο το ερώτημα εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί ένα κράτος να αναχαιτίζει πλοία σε διεθνή ύδατα επικαλούμενο ναυτικό αποκλεισμό.

Για την Ελλάδα, το επεισόδιο ανέδειξε για πρώτη φορά με τόσο έντονο τρόπο τον διπλό χαρακτήρα αυτών των αποστολών: από τη μία πλευρά το ανθρωπιστικό και ακτιβιστικό αίτημα, από την άλλη η ανάγκη αποφυγής μιας ευρύτερης κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το 2011: Η Ελλάδα από λιμάνι εκκίνησης σε χώρα απαγόρευσης απόπλου

Έναν χρόνο αργότερα, το 2011, η Ελλάδα βρέθηκε ακόμα πιο άμεσα εμπλεκόμενη. Ο νέος στολίσκος, γνωστός ως Freedom Flotilla II – Stay Human, σχεδίαζε να αποπλεύσει προς τη Γάζα από ελληνικά λιμάνια.

Η ελληνική κυβέρνηση απαγόρευσε τότε τον απόπλου πλοίων με προορισμό τη Γάζα, επικαλούμενη λόγους ασφάλειας. Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από ακτιβιστές και οργανώσεις, που κατηγόρησαν την Αθήνα ότι υποχωρεί σε διεθνείς πιέσεις. Η Ελλάδα, από την πλευρά της, πρότεινε να μεταφέρει η ίδια την ανθρωπιστική βοήθεια μέσω θεσμικών διαύλων και υπό διεθνή εποπτεία.

Η εικόνα ελληνικών λιμενικών αρχών να εμποδίζουν σκάφη να αποπλεύσουν από ελληνικά λιμάνια έμεινε ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές εκείνης της περιόδου. Η Κρήτη, ο Πειραιάς και άλλα σημεία της ελληνικής ακτογραμμής έγιναν τότε χώροι πολιτικής αντιπαράθεσης, όχι απλώς σταθμοί ενός ταξιδιού.

Από το 2010 στο 2026: Η ίδια θάλασσα, διαφορετικό πλαίσιο

Δεκαέξι χρόνια μετά την υπόθεση του Mavi Marmara, η Μεσόγειος εξακολουθεί να είναι πεδίο όπου συγκρούονται ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, κρατικές πολιτικές και στρατιωτικοί σχεδιασμοί.

Η διαφορά είναι ότι σήμερα η Ελλάδα εμφανίζεται λιγότερο ως χώρα από την οποία ξεκινούν τα σκάφη και περισσότερο ως χώρα που καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες μιας αναχαίτισης. Η αποβίβαση των ακτιβιστών στην Κρήτη, η παροχή πρώτων βοηθειών και η συνεργασία με προξενικές αρχές δείχνουν έναν ρόλο περισσότερο διαμεσολαβητικό και ανθρωπιστικό.

Ωστόσο, το πολιτικό βάρος παραμένει. Κάθε τέτοια υπόθεση αγγίζει ευαίσθητες ισορροπίες: τις σχέσεις με το Ισραήλ, την ευρωπαϊκή στάση απέναντι στη Γάζα, την πίεση της κοινής γνώμης, αλλά και το διαρκές αίτημα για ασφαλή και επαρκή ανθρωπιστική πρόσβαση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η Κρήτη ως σύμβολο και ως πρακτική λύση

Η Κρήτη δεν είναι τυχαίο σημείο. Βρίσκεται γεωγραφικά κοντά στις θαλάσσιες διαδρομές της Ανατολικής Μεσογείου και διαθέτει υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν επιχειρήσεις υποδοχής, υγειονομικής φροντίδας και μετακίνησης ξένων πολιτών.

Στην τρέχουσα υπόθεση, η ελληνική πολιτεία θέλησε να υπογραμμίσει ακριβώς αυτό: ότι ανεξάρτητα από το πολιτικό υπόβαθρο του στολίσκου, το άμεσο καθήκον ήταν η ασφάλεια των ανθρώπων που αποβιβάστηκαν.

Πίσω όμως από τις διαδικασίες, τις ανακοινώσεις και τις διπλωματικές συνεννοήσεις, υπάρχει μια μεγαλύτερη εικόνα. Οι στολίσκοι για τη Γάζα λειτουργούν εδώ και χρόνια ως διεθνή πολιτικά γεγονότα. Δεν μεταφέρουν μόνο φορτία ή επιβάτες. Μεταφέρουν μηνύματα, συμβολισμούς, συγκρούσεις και πιέσεις.

Και κάθε φορά που περνούν κοντά από την Ελλάδα ή καταλήγουν σε ελληνικό έδαφος, υπενθυμίζουν ότι η χώρα δεν βρίσκεται απλώς δίπλα στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μέρος της.