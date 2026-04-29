Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/4) σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Κρήτη, όταν ένας εργαζόμενος υπέστη αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των Μαλίων, όπου ο άνδρας φαίνεται να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε μέσα σε άδεια πισίνα από ύψος περίπου 2,5 μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό του. Πρώτοι έφτασαν πυροσβέστες από τον τοπικό σταθμό, οι οποίοι κατάφεραν να τον ανασύρουν από τον χώρο της πισίνας.

Στη συνέχεια, ο τραυματισμένος εργαζόμενος παραδόθηκε στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, έχοντας ήδη ανακτήσει τις αισθήσεις του, και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.