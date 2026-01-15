Σε διαθεσιμότητα έθεσε η Ford τον εργαζόμενο που φώναξε συνθήματα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του αμερικανού προέδρου σε μονάδα της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Ντίαρμπορν του Μίσιγκαν. Την εξέλιξη ανακοίνωσε το συνδικάτο UAW (United Auto Workers), στο οποίο είναι μέλος ο εργαζόμενος, ενώ η Ford δεν προχώρησε σε σχόλιο όταν επικοινώνησε μαζί της το Γαλλικό Πρακτορείο.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media. Σε αυτό, ο εργάτης ακούγεται να φωνάζει προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, αποκαλώντας τον μεταξύ άλλων «προστάτη παιδεραστών», προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απαντά με ύβρεις και υψώνει το μεσαίο δάχτυλο. Λίγη ώρα αργότερα, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ, χαρακτήρισε τον εργαζόμενο «παλαβό» και «σε παροξυσμό οργής», υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ αντέδρασε με «εντελώς προσήκοντα» τρόπο.

Advertisement

Advertisement

«Δεν μετανιώνω, αλλά φοβάμαι την απόλυση», λέει ο εργάτης της Ford

Ο 40χρονος Τι Τζέι Σαμπούλα, εργάτης της Ford, επιβεβαίωσε στην Washington Post ότι ήταν εκείνος που φώναξε στον αμερικανό πρόεδρο και ότι τέθηκε σε διαθεσιμότητα, όσο βρίσκεται σε εξέλιξη εσωτερική έρευνα της εταιρείας.

Όπως δήλωσε, τα σχόλιά του αφορούσαν τη στενή σχέση που διατηρούσαν για χρόνια ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζέφρι Έπσταϊν, ο νεοϋορκέζος χρηματομεσίτης και σεξουαλικό «αρπακτικό» που πέθανε στη φυλακή το 2019 πριν δικαστεί για το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών και νεαρών γυναικών. Η διαχείριση του φακέλου της υπόθεσης Έπσταϊν έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις εις βάρος του προέδρου, ακόμη και από το πολιτικό του στρατόπεδο.

Ο Σαμπούλα ξεκαθάρισε ότι «δεν μετανιώνει» για όσα είπε, παραδέχτηκε ωστόσο ότι φοβάται πως θα απολυθεί και εκτιμά πως έχει γίνει «στόχος πολιτικής εκδίκησης», επειδή –όπως λέει– «έφερε σε δύσκολη θέση τον Τραμπ μπροστά στους φίλους του» στη Ford.

Ο εργαζόμενος δηλώνει πολιτικά «ανεξάρτητος», τονίζοντας ότι δεν ψήφισε ποτέ τον Ντόναλντ Τραμπ, αν και στο παρελθόν έχει ψηφίσει άλλους Ρεπουμπλικάνους.

Στήριξη από το συνδικάτο και κύμα αλληλεγγύης

Το συνδικάτο UAW έσπευσε να τον στηρίξει, επισημαίνοντας μέσω X ότι «ο εργάτης πιστεύει στην ελευθερία της έκφρασης, αρχή που ενστερνιζόμαστε ολόψυχα», προσθέτοντας πως στέκεται στο πλευρό των μελών του για την προστασία της φωνής τους στους χώρους εργασίας. Παράλληλα, δεσμεύτηκε να διασφαλίσει ότι ο εργαζόμενος θα απολαμβάνει την προστασία που προβλέπει η συλλογική σύμβαση εργασίας με τη Ford, υπογραμμίζοντας ότι «οι εργάτες δεν πρέπει ποτέ να υφίστανται χυδαία γλώσσα ή συμπεριφορά από οποιονδήποτε, ακόμη και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ».

STATEMENT ON FORD PLANT VISIT FROM VP LAURA DICKERSON, FORD DEPARTMENT DIRECTOR



The autoworker at the Dearborn Truck Plant is a proud member of a strong and fighting union —the UAW. He believes in freedom of speech, a principle we wholeheartedly embrace, and we stand with our… pic.twitter.com/uuto4ez5Dl — UAW (@UAW) January 14, 2026

Την ίδια ώρα, έρανος που διοργανώθηκε στο GoFundMe με τίτλο «Ο Τι Τζέι Σαμπούλα είναι πατριώτης!» είχε συγκεντρώσει έως χθες περισσότερα από 350.000 δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι το Κογκρέσο ψήφισε για να αναγκάσει την κυβέρνηση Τραμπ να δώσει στη δημοσιότητα ως τη 19η Δεκεμβρίου 2025 το αργότερο το πλήρες υλικό του φακέλου που είχε σχηματίσει η ομοσπονδιακή δικαιοσύνη για την υπόθεση Έπσταϊν. Ωστόσο, πολλά από τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης υπέστησαν εκτενή λογοκρισία, ενώ ως τώρα δεν έχει δει το φως παρά λιγότερο από το 1% του υλικού.