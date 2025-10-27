Λίγα λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας (27/10) παραδόθηκε τελικά στις αστυνομικές αρχές μαζί με τον συνήγορό του ο 23χρονος, ο οποίος φέρεται αργά το απόγευμα τής Κυριακής να σκότωσε με πιστόλι έναν 52χρονο θείο του, στο Έλος Κισσάμου του νομού Χανίων.

Ο 23χρονος, τον οποίο κατονόμασαν ως δράστη αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες, είχε σπεύσει να εξαφανιστεί πριν καταφθάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή.

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Κυριακής και ενώ είχε τελειώσει η ετήσια Γιορτή Καστάνου, την οποία είχε διοργανώσει η κοινότητα της περιοχής μαζί με τον πολιτιστικό σύλλογο.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, που έχουν οι αστυνομικοί, δράστης και θύμα είχαν πάει στη γιορτή, αλλά -παρόλο που έχουν μία μακρινή συγγένεια- ήταν σε χωριστά τραπέζια, καθώς εδώ και καιρό δεν έχουν καθόλου καλές σχέσεις. Ο 23χρονος φέρεται να πλησίασε τον 52χρονο θείο του, ο οποίος ήταν κοντά στην πίστα του χορού, και να τον πυροβόλησε τουλάχιστον 2 φορές με πιστόλι.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τόσο το θύμα όσο και ο δράστης έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Ο 52χρονος για παράβαση τού νόμου περί όπλων, για αδέσποτα ζώα και για ενδοοικογενειακή βία, ενώ ο 23χρονος για κατοχή όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο οικογένειες είχαν κτηματικές διαφορές και πριν από λίγο διάστημα ο 52χρονος είχε χαστουκίσει τον ανιψιό του, κάτι που φαίνεται πως ο 23χρονος δεν ήθελε να ξεχάσει.