Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τρεις γυναίκες που προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο κτήριο του Εφετείου Αθηνών στους Αμπελόκηπους το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (25/4) ενώ παράλληλα κατέσχεσαν βαριοπούλες, πυροσβεστήρα, αντιασφυξιογόνες μάσκες, γάντια και καπέλα.

Πιο συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Ο.Π.Κ.Ε. μετέβησαν άμεσα στο κτήριο του Διοικητικού Εφετείου στους Αμπελόκηπους και πέρασαν χειροπέδες σε μία 25χρονη και δύο 23χρονες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράνομη βία κατά συναυτουργία, καθώς και για άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητούνται συνεργοί τους.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 25-4-2026, ομάδα ατόμων έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, προκάλεσαν φθορές χρησιμοποιώντας σφυριά, πυροσβεστήρα και μπουκάλια κόκκινης μπογιάς στην πρόσοψη του κτηρίου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στους Αμπελόκηπους.

Άμεσα, μετά από εντολή του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου της Γ.Α.Δ.Α., αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Ο.Π.Κ.Ε. μετέβησαν στο εν λόγω σημείο όπου εντόπισαν σε παρακείμενο σημείο και ακινητοποίησαν τις -3- κατηγορούμενες και τις οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας.

Κοντά στο σημείο της σύλληψης τους εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σακούλα που είχαν απορρίψει οι -3- κατηγορούμενες σε θάμνο, η οποία περιείχε -4- καπέλα, -3- ιατρικές μάσκες και -3- αντιανεμικά μπουφάν μαύρου χρώματος, τα οποία είχαν χρησιμοποιήσει για την απόκρυψη των χαρακτηριστικών τους κατά την πρόκληση των φθορών.

Μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2- βαριοπούλες,



2- αντιασφυξιογόνες μάσκες,



πλαστικό δοχείο που περιείχε κόκκινη μπογιά,



τετράδια με ιδιόχειρες σημειώσεις,



2- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και



4- κινητά τηλέφωνα.



Σημειώνεται ότι οι συλληφθείσες κατά την παραμονή τους στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας, αρνήθηκαν να υποβληθούν στη νόμιμη δακτυλοσκοπική τους έρευνα και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.