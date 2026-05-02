Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. ταυτοποίησαν έναν 37χρονο μοτοσικλετιστή, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Παλαιά Εθνική οδό Ελευσίνας – Θήβας, δημοσιεύοντας μάλιστα σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στα επίμαχα βίντεο τον μοτοσικλετιστή, ο οποίος επέβαινε σε μηχανή μεγάλου κυβισμού και έτρεχε με πάνω από 240 χλμ/ώρα, πραγματοποιώντας μάλιστα επικίνδυνους ελιγμούς.

Ο μοτοσικλετιστής παραβίαζε επίσης τη διπλή διαχωριστική γραμμή και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας οχήματα.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στις αρχές, με τους αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. να διερευνούν το δημοσιευμένο υλικό, ταυτοποιώντας τον 37χρονο ως τον οδηγό της μοτοσυκλέτας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος κατ’ εξακολούθηση.

Την Πέμπτη (30/4) εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η μηχανή του 37χρονου στην περιοχή της Νίκαιας, ενώ η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.