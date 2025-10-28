Φωτογραφία του όπλου του εγκλήματος από το ματωμένο γλέντι στην Κρήτη, όπου έπεσε νεκρός ο 52χρονος από τα πυρά 23χρονου το απόγευμα της Κυριακής (26/10) στο χωριό Έλος στην Κίσσαμο Χανίων, φέρνει στο φως της δημοσιότητας η HuffPost.

Πρόκειται για ένα πιστόλι διαμετρήματος 22 χιλιοστών, που θεωρείται το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες το όπλο της δολοφονίας βρέθηκε πεταμένο σε χωράφι στο Ελαφονήσι, σε μακρινή απόσταση από το Έλος.

«Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν»

Στο μεταξύ, ξέσπασε το πρωί της Τρίτης η σύζυγος του 52χρονου. Μιλώντας στο MEGA, καταφέρθηκε κατά των συγχωριανών της λέγοντας «είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου. Του είχαν βγάλει αυτό το προσωνύμιο (σ.σ: Πάσσαρης), επειδή ήταν οξύθυμος. Όταν τον πείραζες ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο».

«Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν. Υπόβοσκε πάντα ένα μίσος» δήλωσε. Και πρόσθεσε: «Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, τον πρόδωσε το χωριό του. Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν» συμπλήρωσε στο ίδιο πνεύμα.

Σύμφωνα με τη σύζυγο του 52χρονου, πριν από δύο χρόνια μέλη της οικογένειας του δράστη επιτέθηκαν και έσπασαν τα πάντα στο σπίτι της μητέρας του. «Ο σύζυγός μου ήταν αρκετά θυμωμένος μέσα του και μπορεί κάποιες φορές, εάν τον έβλεπε κάπου, θα μπορούσε να του πει κάτι» συνέχισε.

Ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών προοριζόταν να οδηγηθεί σήμερα Τρίτη (28/10) προκειμένου να λάβει προθεσμία ώστε να απολογηθεί ο 23χρονος δράστης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος που φέρεται ως δράστης της δολοφονίας του 51χρονου ξαδέλφου του με τρεις σφαίρες, παραδόθηκε χθες στις Αρχές.

Εμφανίστηκε συνοδεία του δικηγόρου του στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις σχετικά με το τι όπλισε το χέρι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα της γιορτής, τα δύο ξαδέλφια είχαν έντονη συνομιλία περίπου για δύο λεπτά πριν από το περιστατικό. Οι τόνοι ανέβηκαν, λογομάχησαν, ο 23 χρόνος έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής με τρεις σφαίρες στο στήθος τον 51 χρόνο, ο οποίος έπεσε αιμόφυρτος. Ο δράστης αρχικά τράπηκε σε φυγή.

Ο 23χρονος, συγγενής του θύματος, σύμφωνα με πληροφορίες είχε διαφορές με τον 51χρονο, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι πριν από λίγες ημέρες το θύμα σε ένα καυγά χτύπησε τον δράστη.

Το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε εμπλακεί σε καβγάδες και ξυλοδαρμούς ενώ είχε κατηγορηθεί και για αδεσποτία ζώων.