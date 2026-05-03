Η αυξημένη πίεση στο εισόδημα των νοικοκυριών αποτυπώνεται με τον πιο καθαρό τρόπο στο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Λίγες ώρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, ο αριθμός των αιτήσεων έχει ήδη ξεπεράσει τις 700.000, όταν τα διαθέσιμα vouchers δεν ξεπερνούν τις 300.000.

Με άλλα λόγια, περισσότεροι από τους μισούς αιτούντες θα μείνουν εκτός προγράμματος, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση για επιδοτούμενες διακοπές υπερβαίνει κατά πολύ τις διαθέσιμες δυνατότητες.

Ο κοινωνικός τουρισμός έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε βασικό εργαλείο στήριξης για εργαζόμενους και ανέργους, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους ζωής και υψηλών τιμών στον τουρισμό. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η συμμετοχή αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από τις διαθέσιμες θέσεις, η επιδότηση καλύπτει μόνο ένα μέρος της πραγματικής ζήτησης, δημιουργείται μια «δεύτερη κατηγορία» δικαιούχων που πληρούν τα κριτήρια αλλά δεν επιλέγονται.

Αύριο νέος κύκλος αιτήσεων για συνταξιούχους

Αύριο, τώρα, ανοίγει το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕΕ. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδοτούμενες ή και δωρεάν διακοπές (σε κάποιες περιοχές) από 6 έως και 12 ημέρες και επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Σε αυτήν την περίπτωση η προθεσμία λήγει στγις 13 Μαϊου. (Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ).

Αργότερα αναμένεται το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, που προσελκύει περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων.