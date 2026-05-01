Μια σημαντική ευκαιρία για οικονομικές – ακόμη και δωρεάν – διακοπές ανοίγει για χιλιάδες συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους του e-EFKA (πρώην OAEE).

Η πλατφόρμα ανοίγει στις 08:00 το πρωί και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν περιθώριο έως τις 13 Μαΐου για να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 13 μήνες, ξεκινά την 1η Ιουνίου 2026 και προβλέπει τη χορήγηση 25.000 επιταγώνμε συνολικό προϋπολογισμό 3 εκατομμύρια ευρώ.

Με την επιταγή κοινωνικού τουρισμού, κάθε δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα της επιλογής του, από το Μητρώο Παρόχων, με μικρή συμμετοχή.

Ωστόσο, υπάρχουν και περιοχές με πολύ πιο ευνοϊκούς όρους:

Έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (χωρίς καμία συμμετοχή) σε νησιά όπως Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως, Ρόδος και Λέρος.

(χωρίς καμία συμμετοχή) σε νησιά όπως Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως, Ρόδος και Λέρος. Έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν σε περιοχές που έχουν πληγεί, όπωςη Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων)

Επιπλέον, το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με συμμετοχή μόλις 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία είναι εντελώς δωρεάν.

Δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ), οι οποίοι έχουν καταβάλει την ειδική εισφορά του 1 ευρώ για την παροχή αυτή.

Η επιλογή γίνεται με μοριοδότηση, με βάση:

το εισόδημα

την οικογενειακή κατάσταση

τον αριθμό παιδιών

την αναπηρία (ΑμεΑ)

και το αν έχουν συμμετάσχει ξανά

Μια σημαντική αλλαγή φέτος: Οι πολύτεκνοι εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και εντάσσονται αυτόματα, εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις.

Υπάρχουν και βασικοί περιορισμοί:

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι λαμβάνουν ήδη άλλη επιδότηση κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο

Η αίτηση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά

Η επιλογή είναι ανταγωνιστική, με βάση τα μόρια.



Οι συνταξιούχοι που προέρχονται από άλλα ταμεία, θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους.