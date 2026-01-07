Ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου Κρήτης σε έναν 75χρονο, ο οποίος συνελήφθη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη.
O 74χρονος άνδρας, την περασμένη Κυριακή (4/1), ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, όντας υπό την επήρεια έντονης μέθης και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, με τους αστυνομικούς να τον καταδιώκουν.
Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, κρίθηκε ένοχος για 7 πράξεις. Εγκατάλειψη τροχαίου, επικίνδυνη οδήγηση, μέθη, αντίσταση, εξύβριση κλπ, και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης συνολικά 4 ετών και 15 μηνών.
Το δικαστήριο αποφάσισε να εκτίσει μέρος της ποινής, 16 μήνες και έτσι ο 74χρονος θα οδηγηθεί στη φυλακή.
(Με πληροφορίες από patris.gr)