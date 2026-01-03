Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ (2/1) στην περιοχή Λιβάδια Χανίων στην Κρήτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες την ώρα που ο 36χρονος έκανε επίδειξη του όπλου στον 38χρονο αδερφό του, κατά λάθος πάτησε τη σκανδάλη με αποτέλεσμα ο αδελφός του να τραυματιστεί από σκάγια στο χέρι και στο πόδι. Το όπλο σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ είχε στη θαλάμη δύο φυσίγγια.
Άμεσα ο 38χρονος μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων όπου νοσηλεύεται κατά πληροφορίες εκτός κινδύνου.
Ο 36χρονος συνελήφθη ενώ κατασχέθηκε η καραμπίνα την οποία κατέχει νόμιμα.
(Με πληροφορίες από zarpanews.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ)