Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε όταν συγκρούστηκαν δύο οχήματα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της Λεωφόρου Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Λαμία, ενώ από τη σύγκρουση δεν υπήρχαν τραυματίες.

Advertisement

Advertisement

Την ίδια ώρα πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό και στο ρεύμα προς Πειραιά. Ειδικότερα τα προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται από το ύψος της Λυκόβρυσης έως και το ύψος του Αιγάλεω.

Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Παράλληλα υπάρχουν καθυστερήσεις 20΄-25′ στον Περιφερειακό Υμηττού από κόμβο Αγ.Παρασκευής έως κόμβο Μεταμόρφωσης και 10 έως 15 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

άνω των 30΄από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης.

Περιφ.Υμηττού 20΄-25' από κόμβο Αγ.Παρασκευής έως κόμβο Μεταμόρφωσης.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. https://t.co/gRbgrSFrpx — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 24, 2025