Για την υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται η πελάτισσά του, με το κύκλωμα που αποκόμιζε λεία άνω των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, μίλησε ο δικηγόρος της 37χρονης αθλήτριας, Όθων Δημοσθένους. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή εργαζόμενοι του Δήμου.

Ο συνήγορος δήλωσε ότι η εντολέας του αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε συμμετοχή, ενώ βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση, καθώς κρατείται από την Πέμπτη και είναι μακριά από το ανήλικο παιδί της. Όπως ανέφερε, η ογκώδης δικογραφία —που ξεπερνά τις 20.000 σελίδες— δεν δείχνει μέχρι στιγμής εμπλοκή της στην υπόθεση, ενώ αναμένουν την απολογία για να παρουσιάσουν πλήρως τους ισχυρισμούς τους.

«Η πελάτισσά μου αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Βρίσκεται σε πάρα πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Κρατείται από την Πέμπτη, είναι μακριά από το ανήλικο τέκνο της. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα επισκοπήσει στην ποινική δικογραφία, η οποία ξεπερνάει τις 20 – 25.000 σελίδες, δεν φαίνεται ότι έχει εμπλοκή στην υπόθεση αυτή. Κατά τα λοιπά, περιμένουμε να έρθει η ώρα της ανακρίσεως για να προβάλλουμε τους ισχυρισμούς μας».

Ο κ. Δημοσθένους, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με πιθανή εμπλοκή συγγενικού της προσώπου, σημείωσε ότι η αναφερόμενη τηλεφωνική συνομιλία αποτελεί μέρος της καθημερινής επικοινωνίας που μπορεί να έχει οποιοσδήποτε με συγγενείς, και δεν επιβεβαιώνει το κατηγορητήριο με βάση τα στοιχεία που έχουν εξετάσει. Πρόσθεσε, τέλος, ότι μια μεμονωμένη συνομιλία χωρίς πρόσθετα αποδεικτικά μέσα δεν αρκεί για να στοιχειοθετήσει ποινική πράξη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνολικής αξιολόγησης της δικογραφίας από έμπειρο νομικό.

«Επίσης, να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε επί της αρχής ακόμα μια τέτοιου είδους τηλεφωνική συνομιλία, αν δεν συνεπικουρείται και από άλλα στοιχεία, δεν συνεπάγεται ότι μια τέτοια συνομιλία είναι κατάφαση ποινικής συμπεριφοράς, να πάμε και στα υπόλοιπα στοιχεία της ποινικής δικογραφίας, να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, όχι αποσπασματική, το οποίο μόνο το έμπειρο μάτι ενός ανθρώπου που ασχολείται με το ποινικό δίκαιο μπορεί να το καταλάβει», τόνισε.