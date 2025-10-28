Επέστρεψε στο σπίτι του πόνυ που είχε κλαπεί από ιδιόκτητο χώρο στη Λαμία.

Το όμορφο τετράποδο εντοπίστηκε στην περιοχή του Τυρνάβου Λάρισας μετά από τηλεφώνημα του ανθρώπου που οδηγούσε το τζιπ με το τρέιλερ, στο οποίο φορτώθηκε το αλογάκι!

Το κοκκινωπό αλογάκι με την ξανθιά χαίτη, εκλάπη το περασμένο Σάββατο περίπου στις 11 το πρωί από περιφραγμένο χώρο επί των οδών Χαλκομάτας και Δαμάστας. Στο σημείο προσέγγισε ένα μαύρο τζιπ με γκρι τρέιλερ ειδικό για μεταφορά ιπποειδών, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα.

Σύμφωνα με το LamiaReport, κατά την μεταφορά του πόνυ στο τρέιλερ από μια γυναίκα, επενέβη γείτονας που ρώτησε που το πάνε, για να λάβει την απάντηση ότι έχουν συνεννοηθεί με τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια αποχώρησαν σαν… κύριοι. Στο τζιπ περίμενε ο οδηγός του και όλοι μαζί έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.



Το θέμα δημοσιοποιήθηκε από το τοπικό μέσο, ενώ έγιναν και αναρτήσεις στα social media για τις αναζητήσεις. Τότε ο ιδιοκτήτης του αλόγου, δέχτηκε τηλεφώνημα από τον φερόμενο ως οδηγό του τζιπ, ηλικίας 36 ετών, ο οποίος και του αποκάλυψε που είχε μεταφέρει το πόνυ, ισχυριζόμενος ότι δε γνώριζε ότι επρόκειτο για προϊόν κλοπής. Όπως είπε μάλιστα, είχε λάβει σχετική εντολή για λογαριασμό 38χρονης να το μεταφέρει στον Τύρναβο, καθώς το είχε πει ότι το αγόρασε έναντι του ποσού των 4.000 ευρώ!

Πράγματι το αλογάκι εντοπίστηκε και παρελήφθη στην περιοχή του Τυρνάβου και βρίσκεται ήδη στην κατοχή του ιδιοκτήτη του, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.